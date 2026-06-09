El papa León XIV mostró firmeza en su discurso en la sede de la Conferencia Episcopal, en Madrid, pero no recibió a los principales colectivos de víctimas que se manifestaron ante la nunciatura en señal de protesta. La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso más decidido en la prevención y la cultura del cuidado, según le dijo León XIV a los prelados.

El papa "pone firmes" a los obispos por la gestión de los casos de pederastia pero no escucha a los principales colectivos de víctimas. La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso más decidido en la prevención y la cultura del cuidado , según le dijo León XIV a los prelados.

Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada, afirma que lo que necesita es que el papa se plante y no les permita hacer lo que están haciendo en España. Miguel Hurtado, portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), manifestó que pudo hablar con algún obispo, pero que el papa les había dicho que igual más adelante, en Roma.

Estas fueron las palabras del pontífice, contenidas en un discurso más amplio, en el que trató otros temas con los representantes de la Iglesia





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