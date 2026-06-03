El Papa nombra a una mexicana como nueva prefecta de Comunicación del Vaticano

El Boletín de la Santa Sede sorprendió con el nombramiento de una nueva prefecta (ministra) del dicasterio de Comunicación del Vaticano. En una decisión personal, que no compartió hasta minutos antes de que se hiciera pública, el Papa nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como la nueva jefa de los medios vaticanos. Alvarado, quien hasta ahora era la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, en sustitución de Paolo Ruffini. Este nombramiento marca la segunda vez que una mujer ocupa un puesto históricamente reservado para cardenales, y la primera vez que una laica ocupa este cargo. La decisión del Papa podría ser vista como un guiño a la sinodalidad defendida por su antecesor, aunque choca con el hecho de que Alvarado fue la máxima responsable del conglomerado de medios norteamericano que Francisco llegó a calificar como una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa.

El martes, el Boletín de la Santa Sede sorprendió con el nombramiento de una nueva prefecta (ministra) del dicasterio de Comunicación del Vaticano. En una decisión personal, que no compartió hasta minutos antes de que se hiciera pública, el Papa nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como la nueva jefa de los medios vaticanos.

Alvarado, quien hasta ahora era la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, en sustitución de Paolo Ruffini. Este nombramiento marca la segunda vez que una mujer ocupa un puesto históricamente reservado para cardenales, y la primera vez que una laica ocupa este cargo.

La decisión del Papa podría ser vista como un guiño a la sinodalidad defendida por su antecesor, aunque choca con el hecho de que Alvarado fue la máxima responsable del conglomerado de medios norteamericano que Francisco llegó a calificar como una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa. El nombramiento ha sido interpretado por algunos medios conservadores como una 'mano tendida' de Prevost hacia los grupos más conservadores, y ha provocado consternación entre los sectores más progresistas de la comunicación vaticana, que temen que este grupo de comunicación cope, a partir de ahora, los centros de poder comunicativo de la Santa Sede.

EWTN está equiparada, en el ámbito católico, a Fox News en su defensa de un catolicismo ultraconservador, contrario a cualquier cambio en la moral sexual, la apertura a divorciados vueltos a casar o la presencia de homosexuales en la Iglesia. Además, Alvarado aparece como miembro del Council on Foreign Relations, uno de los principales think tank y referente ideológico de ultraconservadurismo norteamericano, directamente vinculado al grupo MAGA.

Según el currículum hecho público por el Vaticano, María Montserrat Alvarado nació en Ciudad de México hace 47 años. Obtuvo sus títulos académicos en la Florida International University y en la George Washington University. Desde 2023, es presidenta y directora de Eternal Word Television Network, donde dirige plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de la televisión, la prensa, la radio, los medios digitales y las redes sociales.

Nada más conocerse la noticia, EWTN publicó un comunicado en el que alaba el 'giro hacia un compromiso más profundo con el espacio digital' de la nueva prefecta, y su compromiso por 'proclamar la verdad de Jesucristo y las enseñanzas de su Iglesia con claridad, fidelidad y caridad'. Por su parte, Alvarado recibió la noticia 'con profunda gratitud, humildad y confianza en el Señor', añadiendo que el testimonio fiel de la familia de EWTN fortaleció su fe.

El Dicasterio para la Comunicación fue establecido por el Papa Francisco en 2015 como parte de su reforma de la Curia Romana, uniendo diversas entidades de comunicación de la Santa Sede, incluyendo Vatican News, Vatican Radio, L'Osservatore Romano, Vatican Media, la casa editorial e imprenta del Vaticano, Filmoteca Vaticana y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Nombrado por un período de cinco años, el Prefecto es responsable de supervisar toda la red de medios de la Santa Sede





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