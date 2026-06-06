El Papa León XIV ha llegado a Madrid después de un vuelo desde Roma y se dirige al Centro de Información y Acogida CEDIA para visitar el Proyecto Social CEDIA 24 Horas. También se reúne con periodistas en su avión. Además, un bebé ha sido ingresado en un hospital tras ser encontrado en un piso de prostitución y un incendio en Huelva ha calcinado 1.000 hectáreas.

El Papa León XIV ya ha aterrizado en Madrid , después de un vuelo desde Roma, y se dirige al Centro de Información y Acogida CEDIA, donde visitará el Proyecto Social CEDIA 24 Horas.

La llegada del pontífice se adelantó 16 minutos con respecto a lo previsto, llegando a las 10:29 en lugar de las 10:45. Durante su visita, el Papa León XIV también se reunirá con los periodistas que viajan en su avión. En otro tema, un bebé de 21 meses ha sido ingresado en un hospital tras ser encontrado en un piso dedicado a la prostitución, donde se detectó cocaína en su organismo y síndrome de abstinencia.

La investigación también ha permitido localizar a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día. Además, un incendio en Huelva ha calcinado 1.000 hectáreas y las autoridades han movilizado medios aéreos y terrestres para combatir el fuego





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