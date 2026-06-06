El papa León XIV visita España tras 15 años de ausencia con agenda completa en Madrid, Barcelona y Canarias

El pontífice llega a Madrid para una gira de seis días que incluye misas multitudinarias, reuniones con autoridades y un encuentro con víctimas de pederastia. Las administraciones no revelan el coste público del viaje.

El papa León XIV realizará una visita apostólica a España, la primera en15 años. La última visita papal fue de Benedicto XVI en tres ocasiones y Juan Pablo II en cinco antes de la ausencia del papa Francisco.

El pontífice llegará este sábado al aeropuerto de Madrid-Barajas alrededor de las 10:30 horas, procedente de Roma, donde su avión despegó a las 8:00. Será recibido por los reyes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y otras autoridades. La agenda incluye una recepción en el Palacio Real, un discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, así como misas multitudinarias, reuniones con líderes religiosos y visitas de carácter social en Madrid, Barcelona y Canarias.

Tras críticas de asociaciones, se añadió a última hora un encuentro con víctimas de pederastia de la Iglesia, aunque aún no se han concretado detalles sobre la fecha, participantes o formato. Las administraciones no han revelado el coste público de la visita, lo que genera incertidumbre sobre el impacto económico para las arcas estatales.

La presencia del Papa genera gran expectación y moviliza a miles de fieles en cada una de sus paradas, con un operativo de seguridad y logístico de gran envergadura. El viaje de seis días también contempla actos en la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona y en las islas Canarias, donde abordará temas sociales y migratorios. La visita se produce en un contexto de tensión entre la Iglesia y el Estado español, luego de años de ausencia papal.

Los preparativos han incluido negociaciones diplomáticas para definir el programa, que finalmente incluyó el encuentro con víctimas de abusos, un gesto significativo tras los escándalos que han afectado a la institución. La cobertura mediática es amplia y los fieles aguardan con devoción las palabras del pontífice, quien buscará reforzar la fe y abordar desafíos contemporáneos durante su estadía





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