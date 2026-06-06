El Papa León XIV visita España con un dispositivo de seguridad sin precedentes en un viaje histórico de doce días

El pontífice León XIV inicia su primera visita oficial a España desde 2011, recorriendo Madrid, Barcelona y Tenerife con un amplio operativo de seguridad y actos masivos como un festival de la fe en el Bernabéu.

El Papa León XIV inicia una histórica visita oficial a España, la primera de un pontífice desde 2011, con un recorrido que abarcará Madrid , Barcelona , Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 12 de junio.

El viaje, que se extenderá a lo largo de doce días, comenzó con el despegue del avión papal desde el aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino rumbo a la capital española, donde será recibido por los Reyes de España en el Palacio Real. La agenda del primer día incluye un multitudinario "festival de la fe" frente al estadio Santiago Bernabéu, un acto que se espera congregue a un millón y medio de fieles y que obligará a extremar las medidas de seguridad en el paseo de la Castellana, que permanecerá blindada, y al cierre parcial del Metro de Madrid.

La complejidad logística del evento ha llevado al Ministerio del Interior a diseñar un dispositivo de seguridad calificado como "sin precedentes", que movilizará a cerca de 15.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, contará con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para la vigilancia aérea. Este operativo busca garantizar la protección del Sumo Pontífice en un contexto de alta expectación mediática y de asistencia masiva, Similar a las medidas desplegadas en otros viajes apostólicos recientes, aunque en esta ocasión se han ampliado significativamente los efectivos debido a la extensión geográfica de la gira y a las grandes concentraciones previstas.

Tras su estancia en Madrid, el Papa viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el 11 de junio, para culminar su recorrido en Santa Cruz de Tenerife el 12 de junio, cerrando así una visita que mezcla lo religioso, lo diplomático y lo cultural, y que supone un hito en las relaciones entre la Santa Sede y España





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