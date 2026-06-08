El Papa León XIV visita el Congreso de los Diputados en Madrid

El Pontífice ha recibido una gran ovación a su llegada a las Cortes Generales y ha firmado en el libro de honor. En su discurso, ha pedido a los diputados y senadores que recuerden que sus decisiones afectan a personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. También ha lanzado un mensaje de paz y ha denunciado el clima de polarización política.

Este lunes, 8 de junio, ha tenido lugar uno de los actos más relevantes del viaje del Papa León XIV a España : su visita al Congreso de los Diputados en Madrid.

El Pontífice ha recibido una gran ovación a su llegada a las Cortes Generales, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara Baja. Tras su discurso, ha tenido lugar un intercambio de regalos y León XIV ha firmado en el libro de honor. Después, el Papa ha pedido rezar el Padre Nuestro con todos los asistentes.

En su encuentro con los obispos, el Papa les ha pedido que respondan a la 'plaga' de los abusos en la Iglesia con 'verdad, justicia, reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado'.

'Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y cambios reales de sanación', ha expresado. 'Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española'. Estas son las palabras que Su Santidad el Papa León XIV ha escrito en el Libro de Honor del Congreso.

El papa León XIV ha firmado el Libro de Honor del Congreso durante su visita al Congreso de los Diputados, el 8 de junio de 2026, en Madrid, España. León XIV ha sido recibidos entre aplausos y ha repasado con los obispos españoles los actuales desafíos de la Iglesia, entre ellos, 'las vicisitudes' de los inmigrantes.

'Una persona sola, sin raíces y sin recursos, es alguien que sufre terriblemente y que con gran dificultad puede establecer vínculos sólidos en el lugar al que llega', ha dicho. A su salida del hemiciclo, tras despedirse de las autoridades, el Papa ha roto el protocolo. Aunque estaba previsto que abandonara el Congreso de los Diputados en coche, finalmente lo ha hecho a pie para saludar a los trabajadores de la Cámara Baja, que le esperaban con emoción.

Tras este saludo improvisado, el Pontífice ha vuelto a subir al vehículo para continuar su agenda, con destino al encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal. Finalizado el discurso, el hemiciclo se ha puesto en pie para aplaudir a León XIV. En total, han sido casi 7 minutos de ovación entre gritos de '¡viva el Papa!

'. Los aplausos han continuado hasta que el Pontífice ha abandonado la Cámara Baja. El Pontífice es el primer Papa en pronunciar un discurso como jefe del Estado del Vaticano ante diputados y senadores, en el marco de su visita oficial a España.

En su largo discurso, León XIV ha tocado numerosos asuntos y ha lanzado una clara petición a todos los diputados y senadores presentes: 'Les invito a alzar la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír'. Por último, citando al aposto Santiago y a la virgen del Pilar, ha añadido: 'Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza.

Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio'. León XIV también se ha pronunciado sobre la paz, asegurando que 'se presenta como un verdadera exigencia moral'.

'Las armas nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Preocupa que el rearme se presente como respuesta al escenario internacional', ha reflexionado.

Además, ha denunciado el clima de polarización política.

'La pluralidad política no debe generar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos'





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