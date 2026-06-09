El papa León XIV visita Barcelona entre actos litúrgicos en la Catedral, el Estadio Olímpico y la Sagrada Familia

El papa León XIV aterrizó en el aeropuerto de El Prat y desarrolla una agenda de tres días en Barcelona que incluye vigilias de oración, una misa en la Sagrada Familia por el centenario de Gaudí y un encuentro en la cárcel de Brians, con fuertes medidas de seguridad y restricciones de tráfico.

Barcelona se prepara para recibir este martes la visita apostólica del papa León XIV, en un viaje que marca un hito al ser la primera vez que un pontífice viaja a la ciudad condal en un avión comercial, tras haber aterrizado en el aeropuerto de El Prat a las 12:25 horas.

Tras su llegada, el papa se trasladó directamente a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para un acto religioso a las 13:00 horas. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, está programada la segunda Vigilia de oración de este viaje en el Estadio Olímpico Lluís Companys, un escenario que ya acogió un encuentro masivo con jóvenes el sábado anterior. Esta vigilia en el estadio se repetirá el miércoles, consolidando un momento central de la visita.

Antes de partir hacia Barcelona, el pontífice pronunció su último discurso en Madrid en el Pabellón 3 de IFEMA, donde se encontró con los voluntarios que han colaborado en la organización de la estancia en la capital. El viaje a Barcelona se realizó en un vuelo regular que despegó de Madrid a las 11:10 horas, una decisión simbólica que subraya el mensaje de sencillez y proximidad que el papa quiere transmitir.

Para garantizar la seguridad, los cuerpos de seguridad han revisado minuciosamente tanto el avión como todos los recintos que visitará, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de desplazamientos. El programa en Barcelona continúa el miércoles con dos actos significativos: una visita a la cárcel de Brians, donde el papa mantendrá un encuentro con reclusos y personal penitenciario, y una celebración eucarística en la Sagrada Familia, el emblemático templo de Antoni Gaudí.

Esta misa coincide con los actos de conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto, lo que añade un significado cultural y espiritual especial al acto. La Sagrada Familia, aún en construcción, se ha vestido de gala para acoger esta visita papal, que se espera congregue a miles de fieles tanto en el interior como en los alrededores del templo.

Para permitir que el mayor número posible de personas siga los actos, el Ayuntamiento de Barcelona ha instalado dos pantallas gigantes de televisión en puntos estratégicos de la ciudad: una en el Arc del Triomf y otra en la plaza de las Glòries. Además, la torre Glòries, el icónico rascacielos de 144 metros, será escenario de una adoración nocturna excepcional que comenzará la noche del martes 9 de junio a las 23:30 horas con una eucaristía y se prolongará hasta las 08:00 horas del miércoles 10 de junio, ofreciendo un espacio de oración con vistas a la ciudad.

En materia de movilidad, el consistorio ha establecido un amplio dispositivo que afecta especialmente al distrito de Ciutat Vella y los alrededores del Estadio Olímpico. Desde las 07:00 horas de este lunes hasta las 10:00 horas del jueves 11 de junio, la avenida de la Catedral y las inmediaciones del estadio tienen prohibido el aparcamiento para vehículos privados, salvo casos de emergencia.

Los accesos a los aparcamientos de la zona también están restringidos, y desde el martes se han establecido controles de seguridad para que solo puedan acceder quienes dispongan de acreditación. Estas medidas buscan garantizar la fluidez del transporte público y la seguridad de los asistentes a los actos masivos.

El papa ha aprovechado su visita para lanzar un mensaje de atención a la diversidad de las ciudades, instando a la Iglesia a estar presente en los entornos multiculturales y a tender puentes de diálogo. Su presencia en Barcelona, una ciudad diversa y dinámica, se enmarca en esa llamada a una Iglesia más abierta y cercana.

La agenda aglutina momentos de oración, encuentros con instituciones y gestos simbólicos como la misa en la Sagrada Familia, que se convierte en un puente entre fe, arte y cultura. En conjunto, la visita del papa León XIV a Barcelona se perfila como un evento de gran calado religioso, social y cultural, que moviliza a miles de personas y transforma la vida de la ciudad durante tres días, con la Catedral, el Estadio Olímpico y la Sagrada Familia como ejes vertebradores de una jornada que combina solemnidad litúrgica, momentos de participación popular y una fuerte carga simbólica





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