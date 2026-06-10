El papa León XIV visita a los reclusos en Barcelona y les transmite un mensaje de esperanza

El papa León XIV ha visitado un centro penitenciario en Barcelona, donde ha transmitido un mensaje de amor y esperanza a los reclusos. También ha destacado la importancia del trabajo de los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria. Tras la visita, el papa se ha dirigido a la Abadía de Montserrat y ha bendecido la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

El papa León XIV ha centrado su visita a España en los colectivos más vulnerables y excluidos. En su segunda jornada en Barcelona, el santo pontífice visitó un centro penitenciario en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, donde se reunió con los reclusos y les transmitió un mensaje de esperanza y amor.

'Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona', dijo el papa a los presos. También les instó a no sentirse menos valiosos y a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Los reclusos recibieron al papa con cantos y vivas, y él agradeció el trabajo de los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria.

'Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios', afirmó el papa. Tras la visita a la cárcel, el papa se dirigió a la Abadía de Montserrat, donde presidió la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.

En la tarde de este miércoles, el papa visitará la iglesia de San Agustín en el barrio de Lucero, donde se reunirá con entidades de asistencia social y personas vulnerables. Además, el papa bendecirá la Torre de Jesucristo, situada en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí





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