El papa León XIV se reúne con miles de jóvenes en Madrid

La reunión fue parte de la visita oficial del Papa a España y se llevó a cabo en la Plaza de Lima en Madrid.

El papa León XIV se reunió con miles de jóvenes en la Plaza de Lima en Madrid , en una vigilia de oración organizada por la Iglesia Católica .

La reunión, que se llevó a cabo en el marco de la visita oficial del Papa a España, fue un momento de espiritualidad y reflexión para los jóvenes asistentes. El Santo Padre se dirigió a los jóvenes y les compartió su mensaje de esperanza y fe. Afirmó que la juventud es un testimonio de fe que marca la diferencia en un mundo lleno de dificultades.

León XIV también se refirió a la importancia de encontrar la voz de Dios y saber acompañar a otros en su proceso de búsqueda de fe. Animó a los jóvenes a compartir sus caminos espirituales y a ser testigos de la fe en la sociedad.

Finalmente, el Papa les pidió que se convirtieran en protagonistas del cambio y que compartieran su fe con otros, incluyendo la realidad digital. La reunión fue un momento de alegría y esperanza para los jóvenes asistentes, y un recordatorio de la importancia de la fe en la vida diaria





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