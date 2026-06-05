El Papa León XIV se ha expuesto ante sus amigos argentinos, mostrando características como listo, apañado y simpático. Los cambios en la imagen papal fueron inicialmente recibidos con desconfianza, pero luego se entusiasmaron con las posturas firmes de oposición a la guerra y el enfrentamiento con Trump.

El Papa León XIV, sucesor de Francisco , se expresa ante sus amigos argentinos como Corral, mostrando características como listo, apañado y simpático. Los cambios en la imagen papal fueron inicialmente recibidos con desconfianza, pero luego se entusiasmaron con las posturas firmes de oposición a la guerra y el enfrentamiento con Trump.

El periodista italiano que fue amigo de Francisco y escribió dos libros sobre el Pontífice destaca la idea de 'una Iglesia abierta a todos, todos, todos', como repetía Bergoglio, y 'comprometida con valentía contra la guerra, sin temor a entrar en colisión con Trump o'. También se destaca una continuidad en la defensa de la dignidad de los inmigrantes, algo que quedará reflejado en las visitas de León XIV a Canarias la semana próxima y a Lampedusa en julio.

El Papa León XIV mantuvo en la curia a muchos de los leales a Francisco, como el secretario de Estado de la Santa Sede Víctor 'Tucho' Fernández, pero también incorporó caras que hubieran sido impensadas. Un ejemplo es la directora de la cadena estadounidense ultraconservadora EWTN News, opositora acérrima a Francisco.

El periodista italiano Brunelli niega que haya 'rupturas' entre un Papa y otro, pero sí ve que los cambios en la vestimenta de León 'subrayan una mayor atención a una sensibilidad litúrgica tradicional'. El padre Lorenzo Toto de Vedia, un histórico 'cura villero' que trabajó con Bergoglio desde sus tiempos de arzobispo porteño, considera que 'el Papa León es parte del'.

'Sostiene la misma mirada que tenemos acá los villeros: una Iglesia pobre para los pobres; una Iglesia hospital de campaña', enumera desde su parroquia de la Villa 21-24, una barriada marginal cuyos pasillos recorre cada día en bicicleta. El padre Francisco, otro integrante del grupo de Curas en Opción por los Pobres, se expresa desde su trinchera argentina con vestigios de acento andaluz.

'León usa más ropitas que Francisco y volvió a la residencia papal, lo cual claramente no me gusta', se sincera Olveira, que pasa esta semana en huelga de hambre contra el gobierno de. 'Pero en definitiva sigue la línea de Francisco y espero que así sea', marca. El padre Paco reconoce que su comunidad está 'muy lejos' y que no sigue el día a día de la actividad papal.

'Pero creo que León tuvo algunos gestos importantes sobre la importancia de los pobres para la Iglesia. Está bueno que las máximas autoridades sostengan este mensaje y que nosotros no quedemos como unoso loquitos o subversivos o rojos. Es el mensaje oficial de la Iglesia porque es el que está en el Evangelio', define el sacerdote, que por la Policía en concentraciones en contra de las políticas libertarias de Milei.

El sacerdote español 'Paco' Olveira considera que 'León fue la última sorpresa de Francisco'. Para Ivereigh, 'la hoja de ruta de la Iglesia católica contemporánea tiene su raíz en la gran reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida en mayo de 2007', de la que Bergoglio fue ideólogo. Nombrado por Francisco, Prevost hizo su experiencia pastoral como obispo de.

'Hay muchas diferencias de carácter y de formación cultural, pero no hay ninguna ruptura porque Prevost es fruto de esa iglesia latinoamericana, misionera, pastoral de Francisco', sostiene. El sacerdote español 'Paco' Olveira destaca que 'León es más sistemático y cauteloso. Tal vez tranquiliza y reconforta más con su estilo', compara.

'León es un sacerdote que se mueve institucionalmente', mientras que 'Francisco se manejaba su agenda con un papelito y eso ponía nerviosa a mucha gente', distingue





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