El Papa León XIV se despide de España tras agradecer a los voluntarios en Ifema y celebrar misa en catalán en la Sagrada Familia

El pontífice culminó su visita pastoral en Madrid con un acto de reconocimiento a los 20.000 voluntarios, y en Cataluña rezó en la Catedral de la Santa Cruz y celebró una vigilia en el Estadio Olímpico. Su agenda incluyó el uso del catalán y el francés para conectar con comunidades locales y migrantes.

El papa León XIV inició su visita pastoral a España con una agenda intensa que incluyó Madrid y Cataluña. En la capital, antes de trasladarse a Barcelona, el pontífice tuvo un acto de agradecimiento a los voluntarios en el recinto ferial de Ifema.

Aproximadamente 12.000 de los 20.000 voluntarios desplegados asistieron al encuentro, donde el Papa reconoció su labor desinteresada. Los voluntarios, muchos de ellos jóvenes, se destacaron por su disposición a ayudar tanto a los feligreses como a la prensa, resolviendo problemas logísticos y brindando apoyo en todo momento. Un voluntario, al ser agradecido por una periodista, respondió: "A mí no me des las gracias, esto es gracias a Cristo", reflejando el espíritu de servicio que motivó a estos colaboradores.

Otro gesto recordado fue el de una voluntaria que ofreció su paraguas a una reportera con tres hijos, diciendo: "Te hace más falta que a nosotros". El programa del Papa en Cataluña se centró en las diócesis de Sant Feliú del Llobregat y Barcelona. El miércoles 10 de junio, León XIV celebró una misa en la Sagrada Familia, donde utilizó el catalán en su homilía, en un gesto de cercanía con la comunidad local.

Previamente, rezó en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y por la tarde lideró una vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde pronunció un discurso. La mayoría de sus intervenciones durante la visita a España fueron en español, excepto una en francés en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), que alberga a migrantes de países africanos de habla francófona.

La cuarta jornada de la visita, el jueves por la mañana, marcó el fin de la estancia en España. El Papa partió desde Barcelona con un vuelo directo a su próximo destino, concluyendo así una gira que combinó actos multitudinarios, encuentros con voluntarios y mensajes de atención a grupos vulnerables como los migrantes.

La cobertura mediática destacó tanto la logística impecable como el ambiente de fe y servicio que rodeó cada evento, dejando una impresión de cercanía y gratitud hacia quienes hicieron posible la visita





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