El papa León XIV rompe el protocolo y es ovacionado en el Congreso de los Diputados

El papa León XIV ofreció un histórico discurso en el Congreso de los Diputados, donde fue ovacionado durante siete minutos. A la salida, rompió el protocolo para saludar a los ciudadanos a pie. Su visita a España se extiende hasta el 12 de junio.

El papa León XIV protagonizó un momento histórico al convertirse en el primer sumo pontífice en comparecer ante el Congreso de los Diputados de España.

Su discurso, que duró aproximadamente 30 minutos, abordó temas como la migración, la eutanasia y el aborto, con un fuerte énfasis en la paz como una exigencia moral ineludible. Al terminar su intervención, los diputados y senadores presentes, así como altas autoridades del Estado, se pusieron en pie y le brindaron una ovación que se prolongó por siete minutos.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y el presidente del Senado, Pedro Rollán, quienes recibieron al pontífice con honores de jefe de Estado a su llegada al Palacio de las Cortes. En su discurso, León XIV hizo un llamado a la unidad y a la superación de la polarización política, subrayando que la paz no es solo una aspiración política sino una verdadera exigencia moral.

También se refirió a la situación mundial, destacando la necesidad de acoger a los migrantes y de proteger la vida humana en todas sus etapas. Sus palabras fueron seguidas con atención por los líderes de los diferentes grupos parlamentarios, quienes valoraron la profundidad de sus reflexiones.

Este evento marca un hito en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español, en un contexto donde el papa busca tender puentes y promover el diálogo en una sociedad cada vez más diversa. Tras la sesión en el Congreso, el papa sorprendió a todos al salir a pie del edificio, rompiendo el protocolo establecido para su visita.

En lugar de subir al coche oficial, se acercó a la carrera de San Jerónimo para saludar a los ciudadanos que lo esperaban desde primera hora de la mañana. Funcionarios y trabajadores de las Cortes tuvieron la oportunidad de estrecharle la mano, en un gesto que fue ampliamente aplaudido por los presentes. Esta salida improvisada contrastó con la rigurosidad mostrada en actos anteriores, donde había seguido el guion al pie de la letra.

La visita del papa a España continuará hasta el 12 de junio, con paradas previstas en Barcelona y Canarias, donde se espera que repita estos mensajes de paz y reconciliación. La presencia de León XIV en España ha generado gran expectación tanto entre los fieles como entre la clase política. Su mensaje de paz y su llamado a la concordia resuenan en un momento de tensiones globales y debates internos sobre temas sensibles como la migración y la bioética.

El gesto de salir al encuentro de los ciudadanos refuerza su imagen de pontífice cercano y dispuesto a conectar con la gente común. Sin duda, esta visita quedará grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de diplomacia religiosa y humana en un mundo necesitado de liderazgos inspiradores. Los analistas políticos destacan que la ovación en el Congreso refleja un amplio respeto por la figura papal, aunque también subrayan la importancia de mantener la separación entre Iglesia y Estado.

El papa continuará su agenda con encuentros interreligiosos y visitas a centros de acogida, reafirmando su compromiso con los más vulnerables





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