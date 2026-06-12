El papa León XIV regresa a Roma en un avión prestado por el rey tras fallo técnico en Iberia

El sumo pontífice concluye su visita a España con un mensaje de unidad y reconciliación, especialmente dirigido a los migrantes, después de que un problema técnico obligara a cambiar el avión de Iberia por el Falcon real.

El papa León XIV finalizó su histórica visita a España con una serie de actos en las islas Canarias , donde centró su mensaje en la migración , la necesidad de perdón y la reconciliación para alcanzar una paz verdadera.

Tras una intensa agenda que incluyó Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el pontífice expresó su conmoción por el afecto recibido y destacó el gran corazón católico de España. El viaje estuvo marcado por un incidente técnico en el avión de Iberia que debía transportarlo de Tenerife a Roma, lo que obligó a utilizar el Falcon que el rey Felipe VI había prestado para su desplazamiento a la isla.

El Airbus 320 de Iberia sufrió un retraso y, tras intentar sin éxito solucionar el problema, se decidió cambiar de aeronave. El Papa descendió del avión acompañado por el rey, quien había regresado a la terminal, y minutos después comenzaron a desembarcar también algunos cardenales, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Finalmente, el Falcon despegó hacia Roma, mientras que el resto del séquito y los periodistas volvieron en un nuevo avión enviado por Iberia desde Madrid. En su último discurso, tras la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el papa pidió unidad y reconciliación, y agradeció la acogida en todas las ciudades visitadas, reiterando que vuelve a Roma reconfortado por los testimonios de fe y amor a la Iglesia.

Desde el puerto de la Santa Cruz, extendió su pensamiento al mundo y sus heridas, y recordó el lema del viaje: alzad la mirada. La visita a Canarias tuvo un especial enfoque en los migrantes, subrayando que la humanidad está necesitada de perdón para una paz auténtica. El viaje del papa León XIV a España ha sido un llamado a la unidad, la solidaridad y el diálogo, dejando un mensaje de esperanza y reconciliación en un contexto social complejo





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