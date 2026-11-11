El Papa León XIV Regresa a Perú en Visita Apostólica Tras Recorrer Sudamérica

El Papa León XIV llega a Lima para cerrar su gira por Sudamérica, con paradas en Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde celebrará misas y encuentros con comunidades.

El Papa León XIV aterrizó este miércoles en la Base Aérea del Callao, marcando su retorno oficial al país donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral antes de ser elegido pontífice. Este evento cierra una gira continental por Sudamérica que ya incluyó escalas previas en Uruguay y Argentina, consolidando el compromiso del Vaticano con la región. La llegada se produjo en un contexto de alta expectativa religiosa y turística, dado que muchos peruanos consideran al actual pontífice su propio Papa debido a sus vínculos históricos.

Al momento de su arribo, la autoridad civil que recibió al jefe de la Iglesia Católica fue la presidenta Keiko Fujimori, quien se encontraba presente en la pista de aterrizaje para la recepción protocolar. Tras la bienvenida oficial, el Papa León XIV emprendió un traslado en automóvil hacia el centro de Lima, donde la logística de seguridad permitió su paso hacia el Palacio de Gobierno. Durante este trayecto, el pontífice fue recibido por miles de fieles que agitaban banderas amarillas del Vaticano, símbolo distintivo de su pontificado.

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La movilidad del Papa León XIV en las calles de Lima se realizó mediante un papamóvil, facilitando una interacción directa con la multitud congregada a lo largo de las avenidas. Los espectadores, muchos de ellos emocionales, levantaron sus dispositivos celulares para capturar imágenes del paso del Papa León XIV hacia la sede del gobierno. Este espectáculo visual refleja la profunda conexión cultural y espiritual que existe entre la jerarquía católica y la población local, reforzada por los años de servicio anterior.

Detalles del Itinerario y Destinos Principales

La agenda de esta visita apostólica se extiende durante cinco días completos, diseñados para cubrir distintas regiones geográficas y socioculturales del territorio peruano. Además del recorrido inicial en la capital, el calendario oficial incluye una escala estratégica en Chiclayo, ciudad donde el Papa León XIV ejerció como obispo durante dos décadas y es recordado cariñosamente por la población como el padre Roberto. Esta parada representa un momento de alta carga sentimental tanto para la iglesia local como para el propio pontífice.

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Dentro de su estadía en Chiclayo, el Papa León XIV planea celebrar una misa en las Pampas de Pimentel, un espacio abierto que permitirá la participación masiva de los fieles de la zona. Asimismo, se programó una visita a la capilla de San Óscar Romero, un lugar de gran relevancia histórica y religiosa, además de reuniones oficiales con el clero diocesano y la comunidad universitaria de la región. Estos actos buscan reforzar los lazos institucionales y espirituales en el norte del país.

La gira también contempla una visita a Cusco, reconocido mundialmente como uno de los principales centros históricos de la cultura andina. Desde allí, el itinerario se desplaza hacia Pucallpa, una ciudad ubicada en la Amazonía peruana, donde el objetivo es establecer contacto directo con misioneros y comunidades indígenas. En esta región, el Papa León XIV se encontrará con los habitantes a orillas del río Ucayali, integrando la diversidad geográfica de la nación en su misión pastoral.

Encuentros Religiosos y Conclusiones de la Visita

En el marco de su estancia en la selva peruana, se ha programado la celebración de una misa específica para honrar a las comunidades locales y al trabajo misional en la zona. Este evento tiene como fin visibilizar las necesidades espirituales y sociales de los pueblos originarios, alineándose con la línea pastoral que ha caracterizado la labor del Papa León XIV durante su pontificado. La presencia en áreas remotas subraya el compromiso de la Santa Sede con las poblaciones menos accesibles del continente.

La jornada final de la visita en territorio peruano está destinada al distrito del Callao. Allí, el Papa León XIV visitará un hogar de ancianos gestionado por la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Este acto de caridad y cercanía social busca destacar la importancia de la asistencia a los adultos mayores dentro de la doctrina católica y la responsabilidad de la iglesia hacia los más vulnerables.

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La actividad concluirá definitivamente con una misa en la base aérea de Las Palmas, sirviendo como punto de cierre para todos los eventos religiosos y protocolares de este viaje. Este último acto reunirá a las autoridades y fieles restantes antes de que el Papa León XIV proceda con su regreso a la Ciudad del Vaticano, dando por terminada con éxito esta ruta de cinco días que ha conectado la historia personal del pontífice con el presente religioso del Perú.