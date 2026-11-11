El papa León XIV recibirá su nuevo DNI peruano durante su visita a Perú

El Reniec confirmó que el papa León XIV recibirá el DNI electrónico 3.0 en su visita a Perú, con Chiclayo como dirección que no caducará.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec) confirmó a CNN que el papa León XIV recibirá su nuevo DNI durante su visita a Perú, programada para este miércoles. El pontífice, cuyo nombre civil es Francis Robert Prevost, cumple así un compromiso asumido en mayo de 2025, cuando una delegación del Reniec se reunió con él en el Vaticano para actualizar la información de su documento nacional de identidad.

La visita llega año y medio después de aquel encuentro en Roma. Perú fue la casa de Robert Prevost durante más de dos décadas, incluida una etapa entre 2014 y 2023 en Chiclayo, donde se desempeñó como obispo y donde obtuvo la nacionalidad peruana.

Also read Del Vaticano a Chiclayo: el papa de las trincheras vuelve a su tierra adoptiva

Cómo funcionará la actualización del DNI del papa

El papa León XIV recibirá el DNI electrónico 3.0, que el Reniec describe como el documento de identidad más reciente y moderno con el que cuenta Perú. La entrega se realizará en el marco de la visita del pontífice al país.

Según la información del Reniec, el nuevo documento mantendrá como dirección Chiclayo y no tendrá fecha de caducidad. Robert Prevost ya tenía esa dirección registrada desde que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Advertisement

El antecedente inmediato es el DNI electrónico que el propio Robert Prevost gestionó en 2016, que desde entonces no tenía caducidad. La actualización de 2025 se realizó tres semanas después de su elección como papa, el 8 de mayo de 2025, cuando adoptó el nombre de León XIV.

Vínculos del papa con Perú y Estados Unidos

Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y tiene la nacionalidad estadounidense de nacimiento. Su infancia, su educación y sus primeros años en la Iglesia católica transcurrieron en ese país.

En 1982 fue enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico. En 1985 llegó a la misión agustiniana de Chulucanas, en Piura, Perú, su primera visita al país sudamericano que luego se convertiría en su hogar.

El Reniec recordó el día de la elección de León XIV que, aunque Prevost es estadounidense, el papa cuenta con DNI peruano desde 2015. La institución lo describió como una persona con una larga trayectoria de servicio en el Perú.

Voto en Estados Unidos y posición pública del pontífice

León XIV votó por correo a finales de octubre, días antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre. Con ese voto se convirtió en el primer papa en votar en unos comicios estadounidenses y, probablemente, en el primero en votar en unas elecciones democráticas y civiles.

Advertisement

El pontífice expresó su orgullo por ejercer su derecho al voto como estadounidense. Según lo declarado por el papa, se sintió orgulloso de ser estadounidense y de ejercer ese derecho. El Vaticano confirmó que León XIV había votado y añadió que siempre había procurado hacerlo cuando le era posible.

Los registros indican que Robert Prevost había votado antes de su elección como sumo pontífice, tanto en las primarias republicanas como en las demócratas de Illinois, y también en las elecciones estadounidenses de 2024. Aunque se desconoce el sentido de su voto, el pontífice ha expresado públicamente su desacuerdo con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuestiones como la guerra con Irán y la inmigración.

La visita a Perú también ocurre en medio de debate político local. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha pedido no politizar la visita de León XIV, tras las críticas por la decisión de ausentarse en la despedida del papa.

Con información de Mauricio Torres, Claudia Rebaza y Chris Lamb, de CNN.