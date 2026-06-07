El papa León XIV recibe la Llave de Oro de Madrid en una visita marcada por mensajes contra la polarización y los abusos

El pontífice fue recibido por los Reyes en el Palacio de Cibeles, donde el alcalde Almeida le entregó la máxima distinción honorífica de la ciudad. Tras un recorrido en papamóvil por el centro, presidió una misa multitudinaria en Cibeles ante más de un millón de personas. En sus discursos, León XIV y Felipe VI coincidieron en alertar contra la polarización y el dolor de los abusos. La Pequeña Guardia Suiza Pontificia, con 50 niños, acompañó al Papa.

El papa León XIV recibió la Llave de Oro de la ciudad de Madrid en un emotivo acto celebrado en el zaguán del Palacio de Cibeles, frente a la calle Alcalá.

A las 9.50 horas, el Pontífice fue recibido en el edificio por los Reyes de España, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le hizo entrega de la máxima distinción honorífica de la capital. Posteriormente, el Papa firmó el Libro de Honor del Ayuntamiento.

El acto tuvo lugar tras el recorrido que realizó en papamóvil por algunas de las principales vías del centro de Madrid, pasando por las calles Serrano y Goya y la plaza de Colón, antes de llegar a la plaza de Cibeles, donde se celebraba la misa multitudinaria. La visita del Papa a Madrid ha estado marcada por mensajes firmes contra la polarización y el dolor causado por los casos de abusos.

Durante la recepción en el Palacio Real, el rey Felipe VI reconoció la claridad y firmeza del pontífice ante una llaga todavía abierta. Por su parte, León XIV y el monarca coincidieron en su discurso contra quienes avivan el fuego de la división. En otro de los actos, el Papa puso en valor la labor de Cáritas y pidió no olvidar las exigencias de la caridad y la justicia.

En la Vigilia con Jóvenes, el Pontífice llamó a los participantes a ser chispa de una humanidad nueva ante la violencia de la guerra y la mentira. Un elemento singular de esta visita ha sido la presencia de la Pequeña Guardia Suiza Pontificia, que volvió a Madrid para acompañar al papa León XIV.

Cincuenta niños de entre 10 y 13 años integran esta formación, una tradición nacida en la capital española en 1982 para hacer que el Pontífice se sintiera como en casa. El Papa también presidió una histórica misa en la plaza de Cibeles ante más de un millón de personas, retransmitida en directo. El recorrido oficial por la ciudad incluyó los principales hitos del centro, permitiendo a quienes no pudieron asistir seguir de cerca los actos.

Esta visita ha dejado un mensaje de unidad, servicio a los más vulnerables y reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos





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