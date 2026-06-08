El papa León XIV recibe elogios cruzados del Gobierno y la oposición tras su histórico discurso en el Congreso

El pontífice defendió la paz, la dignidad humana y la protección de los migrantes, generando reacciones de apoyo tanto del ejecutivo como de los principales partidos, que han adaptado su mensaje a sus propias líneas programáticas.

El pasado lunes el Gobierno calificó como valiente el discurso del papa León XIV dirigido al Congreso , un mensaje que defendió la paz, la dignidad de la persona y la protección de los migrantes.

El pontífice se dirigió a los diputados y senadores durante una intervención de aproximadamente treinta minutos, abordando temas tan variados como la guerra, la inmigración, el aborto y el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. En sus palabras, el papa denunció la "descalificación permanente" de los que discrepan y recordó que el desacuerdo no debe convertirse en humillación, subrayando la necesidad de respetar la dignidad humana y los derechos internacionales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, resaltó que el mensaje del pontífice es "muy claro": se debe apostar por la paz, la multilateralidad y la defensa de los más vulnerables, aquellos que abandonan sus países en busca de un futuro mejor. Asimismo, Bolaños recordó que el Gobierno respeta todas las posturas políticas y las enseñanzas de la Iglesia católica, mientras destaca los acuerdos firmados entre la administración de Pedro Sánchez y la Santa Sede en los últimos años.

Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo, elogió el discurso como histórico y afirmó que lo comparte "de la A a la Z". Para el líder del PP, la intervención del papa aporta convicciones que escasean en la política nacional e internacional, reforzando la defensa de la dignidad de la persona, la familia y la libertad religiosa.

Feijóo también señaló la importancia de fortalecer las instituciones y superar el déficit de respeto que, según él, afecta tanto a las instituciones como a las convicciones ciudadanas. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, describió el discurso como de "altura" y "nivel", subrayando su relevancia para la cohesión social.

En la misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aplaudió las palabras del papa y defendió que no existe contradicción entre el mensaje del pontífice y la política de su partido respecto a la inmigración. Abascal recordó que el Vaticano no permite la inmigración ilegal y planteó la necesidad de aplicar sanciones similares en España, sin perder de vista la obligación de acoger al débil y al inmigrante que huye de la violencia.

Otros actores políticos también aprovecharon la visita papal al Congreso para transmitir sus demandas. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, entregó al papa una carta del Sindicato de Inquilinos que denuncia la crisis de la vivienda y solicita medidas urgentes. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, elogió las reflexiones del papa sobre los retos que plantea la inteligencia artificial y la dignidad del trabajo, compartiendo su mensaje a través de la red social Bluesky.

En el hemiciclo, el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, criticó la falta de iniciativas encaminadas al bien común y la inmigración, acusando al gobierno de bloquear semanalmente los proyectos que favorecen a los más necesitados. En conjunto, el discurso del papa León XIV ha generado un amplio consenso entre las fuerzas políticas, aunque cada parte ha intentado acomodarlo a sus propias prioridades y agendas, evidenciando tanto la unidad como la persistente polarización que caracteriza a la vida pública española





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