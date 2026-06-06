El Papa León XIV recibe a un periodista que investiga al Opus Dei y promete transparencia

Gareth Gore, autor de investigaciones sobre abusos en el Opus Dei, describe su audiencia con el nuevo Papa, quien se mostró impactado por la documentación y ordenó hacer público el encuentro. El gesto simboliza un giro hacia la rendición de cuentas en la Iglesia.

El periodista Gareth Gore revela detalles de su audiencia con el Papa León XIV, en la que le entregó documentos sobre abusos y manipulación en el Opus Dei .

La reunión, celebrada en la Biblioteca Privada del Vaticano y difundida por expresso deseo del Pontífice, marca un cambio radical en la postura de la Iglesia frente a los escándalos. Gore explica que el Papa mostró interés genuino y sorpresa ante las pruebas, y que la publicidad del encuentro busca enviar un mensaje de transparencia a víctimas, al Opus Dei y al mundo.

La investigación de Gore sobre el Banco Popular, controlado por el Opus Dei, desencadenó la cadena de eventos que llevaron a la audiencia. Él enfatiza que los verdaderos héroes son sus fuentes y que solo cumple su deber periodístico





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