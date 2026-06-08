El Papa León XIV pronuncia un discurso histórico en el Congreso de los Diputados

El sumo pontífice se convierte en el primero en dirigirse al pleno del Congreso, donde es recibido por altas autoridades del Estado y firma en el libro de honor. Previamente, mantuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez.

El Papa León XIV ha realizado una visita histórica al Congreso de los Diputados en Madrid, convirtiéndose en el primer pontífice en dirigirse a la cámara baja española.

La jornada comenzó con una reunión privada entre el sumo pontífice y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. Ambos dialogaron durante aproximadamente veinte minutos sobre la visita papal a España, así como temas de carácter internacional, cuestiones sociales y migración. Tras el encuentro, el Papa se desplazó al Congreso donde fue recibido por la presidenta de la cámara, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el propio Sánchez.

Asistieron al evento una amplia representación de la vida política, institucional, económica y sindical del país, incluyendo expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el presidente del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, líderes de partidos como Salvador Illa (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Patxi López (portavoz del PSOE), así como los máximos responsables de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y de los sindicatos CCOO, Unai Sordo, y UGT. En el hemiciclo, el Papa firmó en el libro de honor dejando un mensaje: Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española.

Posteriormente, intercambió obsequios con las autoridades y, en un hecho sin precedentes, pronunció un discurso como Jefe de Estado del Vaticano ante el pleno del Congreso, siendo ovacionado por los asistentes. Tras su intervención, el pontífice se trasladó de nuevo a la Nunciatura para mantener un encuentro privado con los miembros del Gobierno español, seguido de una comida.

En las calles de Madrid, miles de ciudadanos se han concentrado para seguir el recorrido del Papa, quien ha bendecido a varios niños y ha interactuado con los asistentes. Un momento viral ocurrió el domingo cuando realizó el gesto del six-seven dirigido a los jóvenes durante un paseo en papamóvil.

Finalmente, por la tarde, el Santo Padre tenía programada una visita a la Catedral de la Almudena para rezar ante la Virgen, acto al que asistirían la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para una hora más tarde continuar con su agenda en la capital





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