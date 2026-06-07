El Papa León XIV preside la Misa del Corpus Christi en Cibeles ante cientos de miles de fieles en Madrid

El Papa León XIV celebra la misa central de su visita a España en la plaza de Cibeles, con una gran participación de peregrinos y un posterior encuentro con líderes culturales, económicos y deportivos.

El Papa León XIV continúa su visita apostólica a España con una jornada intensa en Madrid , tras la multitudinaria vigilia del sábado en el paseo de la Castellana que reunió a aproximadamente medio millón de jóvenes.

El acto central de este domingo es la Santa Misa del Corpus Christi, que se celebra en la plaza de Cibeles, donde se espera la participación de cientos de miles de fieles y peregrinos. La misa, una de las citas más importantes del programa papal, está prevista para las diez de la mañana y será oficiada por el propio Pontífice.

Para la ocasión, la parroquia de San José, situada en un céntrico enclave madrileño frente al edificio Metrópoli, está preparada para distribuir más de 30.000 hostias, un dato que refleja la magnitud del evento. Los preparativos en la plaza y sus alrededores incluyen la instalación de miles de sillas para autoridades, personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la economía, y para los asistentes en general.

Las calles aledañas, como Serrano, Goya y Colón, sufrirán cortes de tráfico importantes debido al recorrido que realizará el Papa en el papamóvil, vehículo que usará por tercera vez en su estancia en Madrid y que permitirá su acercamiento a la multitud. Desde muy temprano, antes del amanecer, peregrinos provenientes de diversas regiones de España e incluso del extranjero empezaron a ocupar sus posiciones.

A las seis de la mañana ya había movimiento por la calle Alcalá, mezclándose quienes se dirigían a la misa con jóvenes que aún regresaban de la noche anterior. Entre los grupos destacados se encuentran las Hermanas de María Stella Matutina, llegadas de Córdoba, País Vasco y Toledo, algunas de las cuales continuarán luego rumbo a Barcelona.

La celebración eucarística estará impregnada del espíritu del Corpus Christi, con una procesión posterior que recorrerá las inmediaciones, en un gesto público de fe que une lo sagrado con el espacio urbano. Tras la misa, el Papa tiene programado un encuentro significativo titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte'.

Este acto, presentado por el vicerrector de la Universidad Complutense José María Coello de Portugal, contará con la presencia de figuras relevantes como la deportista Carolina Marín, el tenista Rafa Nadal y la nadadora paralímpica Teresa Perales, además de representantes del sector económico. El objetivo es resaltar el papel de estos ámbitos en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria, en línea con el mensaje social del Pontífice.

La visita del Papa ha generado un ambiente de fiesta y devoción en la capital, con imágenes de familias, grupos parroquiales y young people mostrando pancartas y banderas. Aunque la sucesión de etiquetas de navegación y titulares informativos repetitivos puede saturar la cobertura digital, el núcleo del evento es claro: una misa multitudinaria seguida de un foro con líderes de distintos sectores.

Estos actos subrayan la intención del Papa León XIV de dialogar con todos los estratos de la sociedad, especialmente con los jóvenes, a quienes dirigió un mensaje de esperanza durante la vigilia. La cobertura en directo permite a millones de personas seguir la misa desde sus hogares a través de la televisión e internet, superando las limitaciones de aforo físico.

En resumen, el domingo se caracteriza por la gran celebración eucarística en el corazón de Madrid, la participación masiva de fieles, el protagonismo de figuras públicas en el foro de la tarde y la logística compleja que implica la visita de un Pastor a una ciudad cosmopolita, dejando anécdotas como la distribución masiva de hostias o la presencia de un coro inesperado en actos previos con la Familia Real





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