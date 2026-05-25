El papa León XIV pide un 'marco ético' para la IA en un mensaje a ejecutivos tecnológicos reunidos en el Vaticano

El papa León XIV ha identificado la IA como una prioridad principal y es el primer pontífice en presentar personalmente una carta encíclica al mundo en el Vaticano. Su texto describe un enfoque de la IA que no rechaza las oportunidades que ofrece la tecnología, ni la ve como la apertura a un futuro utópico. Su encíclica busca ofrecer los recursos de la doctrina social católica –el compromiso con la vida política y cívica– a la discusión sobre la IA.

El papa León XIV dice que el control de la inteligencia artificial no debe permanecer 'en manos de unos pocos' mientras advierte de que la tecnología está alimentando los conflictos mundiales, exponiendo sus propuestas en el primer gran documento teológico de su pontificado.

Estas incluyen proteger la distintiva 'grandeza de la humanidad' en medio de una tecnología que cambia rápidamente y que el uso de la IA en la guerra esté sujeto a 'las más rigurosas restricciones éticas'. Aunque la encíclica se centra en la IA, es un texto que va más allá de las cuestiones tecnológicas y aborda las crisis que enfrenta la humanidad.

El papa León XIV dijo que la teoría de la 'guerra justa', una doctrina cristiana de cuatro puntos que establece en qué condiciones se justifica la guerra, está 'ahora desfasada', afirmando que la fuerza militar solo puede usarse para la 'autodefensa en el sentido más estricto'. Agrega que la 'prueba de fuego' para la justicia social es el trato a los migrantes y refugiados y ofreció una disculpa por la participación de la Iglesia en la esclavitud y el retraso en denunciar ese flagelo.

El papa León XIV llega a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 18 de junio de 2025





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