El Papa León XIV llega a Madrid: histórico dispositivo de seguridad y primera visita al centro de Cáritas

El Papa León XIV inicia su visita a España con un amplio operativo de seguridad en Madrid. Tras ser recibido por los Reyes, se dirigió al centro CEDIA de Cáritas donde pronunció su primer discurso. La visita ha causado importantes problemas de tráfico y aglomeraciones.

La reciente visita del Papa León XIV a Madrid ha generado un despliegue histórico de seguridad con 14.000 agentes y un dispositivo organizado en cuatro fases.

El pontífice, tras ser recibido por los Reyes de España, se dirigió al Centro CEDIA 24H de Cáritas, institución que asiste a personas en situación de exclusión social, donde pronunció su primer discurso en suelo español. La presencia del Santo Padre ha provocado un colapso en la movilidad de la capital, con calles cortadas, atascos kilométricos y aglomeraciones, especialmente en la M-30, donde numerosos conductores quedaron atrapados en largas retenciones tanto por la mañana como minutos antes de la vigilia.

Este evento, de gran relevancia mediática y religiosa, ha convocado a miles de fieles y ha implicado una compleja logística para garantizar la seguridad y el orden público durante las diferentes actividades programadas. El operativo desplegado es considerado uno de los más importantes de los últimos años en Madrid, reflejando la transcendencia de la visita papal para la ciudad y para la comunidad católica española.

Además, durante su estancia, se espera que el Papa León XIV realice otras actividades, incluyendo encuentros con autoridades y actos ecuménicos, todo bajo una estricta coordinación entre las fuerzas de seguridad y las instituciones tanto eclesiásticas como civiles. La visita ha captado la atención de los medios nacionales e internacionales, que siguen en directo cada uno de sus movimientos.

En el plano social, la parada en el centro de Cáritas ha puesto el foco en la labor de ayuda a los más vulnerables, un tema que suele ser central en los mensajes del pontífice. Mientras tanto, la ciudadanía ha respondido con una mezcla de curiosidad, devoción y paciencia ante las molestias ocasionadas por el dispositivo, que ha transformado la rutina de muchas zonas de Madrid





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