El Sumo Pontífice fue recibido en Madrid por los Reyes, el presidente del Gobierno y autoridades autonómicas. En su primer discurso, calificó los abusos como "una llaga todavía abierta" y comprometió acciones de la Iglesia. Su agenda incluye Barcelona y las islas Canarias.

El papa León XIV ha llegado a España , donde permanecerá hasta el 12 de octubre. Tras su llegada a Madrid , visitará Barcelona , Gran Canaria y Tenerife .

Al aterrizar en Barajas, el Sumo Pontífice abordó la pederastia en la Iglesia, calificándola como "una llaga todavía abierta" y reafirmó su compromiso de trabajar para implementar y cumplir normas al respecto. A su llegada, fue recibido por líderes políticos como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, así como por los reyes Felipe VI y doña Letizia. También estuvieron presentes representantes de la Iglesia y un grupo de 25 niños, algunos con discapacidades.

Ya está en un país en el que permanecerá hasta el día 12 y en el que, después de varias jornadas, visitará Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas, el Santo Padre ha tenido palabras para la pederastia en la Iglesia, de la que dice "Es una llaga todavía abierta. Subrayo que a nivel de toda la Iglesia", ha insistido el papa León XIV en sus primeras palabras al llegar a España.

Ha sido a eso de las 10:15 cuando el avión procedente de Roma ha aterrizado en Madrid. En el aeródromo, esperando al papa, estaban figuras de la política.

Asimismo, han recibido al Pontífice en el aeropuerto el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, así como el vicepresidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Acompañados por padres y profesores, estaban también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al papa León XIV.

La visita del Sumo Pontífice supone un importante evento tanto para la comunidad católica como para el conjunto de la sociedad española, marcando un periodo de intensa actividad pastoral y de encuentros institucionales a lo largo de los próximos días. La agenda oficial incluye misas, encuentros con diverses colectivos y viajes a otras ciudades, destacando la parada en Barcelona, donde se espera una gran concurrencia, y las escalas en las islas canarias de Gran Canaria y Tenerife, que mostrarán el cariño de los fieles de esas diócesis.

El mensaje contra la pederastia, pronunciado desde el primer momento, refleja la prioridad que el nuevo pontífice otorga a la transparencia y a la justicia en el seno de la Iglesia, un tema que genera profunda preocupación en todo el mundo. Este viaje, el primero a España en décadas, se produce en un contexto de cambios internos y de renovado diálogo entre la Santa Sede y las autoridades civiles españolas.

Los gobiernos autonómicos y municipales han coordinado los preparativos con el fin de garantizar la seguridad y el éxito de una visita que congregará a miles de personas en las calles y en los lugares de culto. La presencia de los Reyes, del presidente del Gobierno y de otros líderes regionales subraya la importancia que se concede a este evento desde el Estado.

Además, la participación de un grupo de niños con discapacidades en la recepción inicial destaca el carácter inclusivo que la comitiva papal quiere imprimir a este viaje. En los próximos días, se espera que el papa León XIV profundice en su llamado a la conversión y a la reparación, especialmente en lo referente a los abusos,而 mientras continúa impulsando reformas estructurales en la curia romana.

La cobertura mediática será intensa y los servicios de seguridad, tanto italianos como españoles, trabajarán de manera conjunta para proteger al pontífice durante su estancia. Este viaje también tendrá un fuerte componente espiritual, con la animación de que los católices renueven su fe y se comprometan con la caridad y la justicia social.

La visita a Barcelona y a las Canarias permitirá al papa conocer de cerca la diversidad de la Iglesia en España, desde una diócesis con una larga historia y tradición hasta las iglesias insulares que afrontan retos particulares. En resumen, la llegada del papa León XIV a España inaugura una serie de actos que combinarán lo religioso, lo social y lo político, con un mensaje firme contra los abusos y un llamado a la unidad y a la esperanza.

La estancia hasta el 12 de octubre promete ser intensa y cargada de simbolismo, reafirmando el papel de España como país de arraigada tradición católica, pero también como una sociedad plural que dialoga con la Santa Sede





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