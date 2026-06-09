El papa León XIV llega a Barcelona entre vítores y protestas en su visita a España

El pontífice ha sido recibido por 40.000 personas en el Estadio Olímpico y ha pronunciado un discurso en catalán en la Catedral de Barcelona. Su reunión privada con Bad Bunny y el viaje escoltado por cazas F-18 han acaparado titulares. Mientras, entidades laicas y profesores en huelga han protestado contra el gasto público y las posturas de la Iglesia.

El papa León XIV ha llegado a Barcelona en su visita a España, siendo recibido por unas 40.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Durante su estancia, se reunió en privado con Bad Bunny en el Santiago Bernabéu y viajó a Barcelona escoltado por cazas F-18. En la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, llamó a Cataluña "región" y se estrenó hablando en catalán. Aunque su visita ha sido aclamada por muchos, también ha generado protestas de entidades laicas y profesores en huelga, que critican el gasto público y sus posturas sobre el aborto y la eutanasia.

Este martes, el cuarto día de su visita a España, el pontífice ha dejado Madrid y ha llegado a Barcelona, donde el gran escenario de la jornada ha sido el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde ha presidido una vigilia de oración cantando el himno de la visita apostólica, 'Alzad la mirada', en catalán. El papa ha interactuado con los fieles, bendiciendo a niños y repartiendo besos, y se ha visto el gesto de moda entre los jóvenes, el 'six seven'.

Pero quizás lo más sonado ha sido algo que, según ha confirmado el Vaticano a laSexta, ocurrió este lunes en el estadio Santiago Bernabéu: el papa se reunió en privado con el cantante Bad Bunny. Este martes a media mañana, el papa viajó a Barcelona dentro de la cabina de un avión de Iberia escoltado por varios cazas F-18 del Ejército del Aire. El papa ha podido conversar con los pilotos en pleno vuelo.

Ya en tierra, León XIV ha acudido a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona, donde ha pronunciado estas palabras: "Que esta ciudad y esta región son un lugar amplio y abierto a la fraternidad cristiana". Nada más tocar tierra en la Ciudad Condal, fue recibido con gran entusiasmo. Durante este martes se han visto multitudes en las calles.

Entre vítores y aplausos, el papa llegó a la Catedral de Barcelona mientras los congregados gritaban: "Se nota se siente el papa está presente". Subidos a las vallas, desde los balcones y con el móvil en mano esperaban los fieles para inmortalizar ese momento tan esperado.

"Estoy desde las seis de la mañana sentada sufriendo", ha contado una de ellas. El pontífice ha sorprendido también a los fieles desde el balcón del Palacio Episcopal, aunque con algún problema técnico con el micrófono. Pero la llegada del papa a Barcelona no ha gustado a todos. A pocos metros del Palacio Episcopal, entidades laicas han protestado por el gasto de dinero público en el recibimiento del pontífice, argumentando que es un colectivo cada vez con menos apoyo.

"Un 50% de la población ya se declara no religiosa. Nueve de cada diez parejas se casan por lo civil en Cataluña", ha destacado Hungría Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

"¿Quién es él para decirnos a las mujeres qué hacer con nuestro cuerpo? Una ley que nos costó a las mujeres muchísimo conseguir", ha remarcado una mujer. Los profesores en huelga también han aprovechado la visita papal como altavoz para sus demandas, criticando las posturas del papa sobre el aborto y la eutanasia.

El contraste entre aplausos y protestas marcó el primer día del papa en Barcelona, reflejando una sociedad con opiniones divididas sobre el papel de la Iglesia en la vida pública y su influencia en temas sociales y políticos





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