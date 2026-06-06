Durante una multitudinaria vigilia de oración en la Plaza de Lima de Madrid, el papa León XIV urgió a los jóvenes a no dejarse arrastrar por modas pasajeras, a construir una sociedad más humana y a traducir su fe en acciones concretas en lo cotidiano y en el ámbito digital. El pontífice recordó su paso por Perú y destacó la importancia de la oración y de la coherencia entre credo y vida.

El papa León XIV ha reunido a miles de jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid durante la Vigilia de Oración, parte de su visita a España.

En su discurso, instó a los jóvenes a no sucumbir a las modas y a construir una sociedad más humana. Les pidió ser protagonistas del cambio en sus vidas cotidianas y que su fe se refleje en sus acciones. León XIV resaltó la importancia de la libertad frente a una sociedad conformista y violenta, y animó a los jóvenes a ser chispa de una humanidad nueva, llevando sus valores también al ámbito digital.

Recordó su etapa en Perú, que enriqueció su camino espiritual. Durante la Vigilia de Oración celebrada dentro de su visita a España, el pontífice centró su intervención en el compromiso cristiano, pidiendo a los asistentes: que seáis humanos. No apariencias, sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella.

El evento, multitudinario y cargado de emoción, vio cómo los aplausos y los gritos de miles de fieles se convertían en protagonistas. El papa defendió que la fe debe traducirse en una forma concreta de vivir y relacionarse con los demás desde los ámbitos más cotidianos, como la familia, la universidad o el trabajo.

Subrayó la necesidad de no dejarse condicionar por las tendencias, contrapone esa libertad a una sociedad marcada por la indiferencia, el conformismo, la violencia de la guerra y la mentira. En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece, afirmó, antes de animar a los jóvenes a dedicar tiempo a la oración.

El pontífice también hizo un repaso personal de su etapa como misionero y obispo en Perú, experiencia que según dijo marcó profundamente su vida: El encuentro con las heridas y las alegrías del pueblo me hicieron crecer en el camino del seguimiento de Jesús. Concluyó con un mensaje de esperanza y responsabilidad: Vosotros podéis cambiar la historia.

Este llamado a la acción directa y a la coherencia entre fe y vida diaria resonó con fuerza entre los asistentes, que respondieron con fervor. La vigilia se enmarca dentro de un viaje apostólico que busca reavivar la fe entre los jóvenes y reforzar el papel de la Iglesia en contexts sociales complejos.

El papa aprovechó para señalar la importancia del momento político actual, pidiendo reconciliación y cooperación, aunque también hubo voces críticas de asociaciones de víctimas de abusos que denuncian haber sido excluidas de algunos encuentros. Mientras tanto, en el plano informativo general, se recuerda que LaSexta es un medio de referencia para seguir la actualidad, y que la huelga de profesores en Valencia podría alargarse hasta septiembre.

Además, Trump ha hecho declaraciones sobre Irán que reducen las posibilidades de un acuerdo próximo





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