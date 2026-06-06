El Papa León XIV inicia una visita histórica de ocho días a España en medio de la crisis política de Sánchez

El Sumo Pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias con un intenso programa de diez discursos que abordarán temas como la migración, el medio ambiente y la memoria histórica. La visita coincide con un momento de debilidad del presidente del Gobierno, que buscaría desviar la atención de los escándalos que le afectan. El Vaticano y la Conferencia Episcopal han coordidado los detalles protocolarios y pastorales de un viaje que genera altas expectativas tanto a nivel institucional como religioso.

El Papa León XIV inicia este sábado una visita de Estado de ocho días a España, en un viaje cargado de simbolismo y marcado por la coyuntura política nacional.

A partir de las 10:30 horas, el avión papal aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por las autoridades españolas en el Pabellón de Autoridades. Esta gira, descrita como histórica por el Gobierno y la Conferencia Episcopal, coincide con un momento de creciente presión sobre el presidente Pedro Sánchez debido a múltiples escándalos que amenazan su credibilidad.

El Ejecutivo aspira a que la presencia del Sumo Pontífice desvíe la atención pública de los asuntos que sitúan al líder socialista en el centro de la polémica, especialmente tras la declaración judicial de su hermano y la inminente comparecencia de su esposa. La visita se extenderá hasta el próximo 9 de junio y llevará al Papa por Madrid, Barcelona y Valencia, además de las islas de Gran Canaria y Lanzarote, con un intenso programa de diez discursos y numerosos actos religiosos y ecuménicos.

La agenda papal está diseñada para tocar los temas centrales de su pontificado: la defensa de la vida, la pobreza, la migración, el cuidado de la creación y el diálogo interreligioso. En Madrid, León XIV tendrá encuentros con el Rey Felipe VI en el Palacio Real y con el presidente Sánchez, primero en la Nunciatura y luego en un acto institucional en el Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante las Cortes.

Este último momento está generando especial expectación, puesto que supondrá la primera intervención del Papa en sede parlamentaria española desde hace años, y llegará en un contexto de debate sobre la renovación de instituciones y la memoria histórica. Previamente, el sábado por la tarde, el Pontífice se trasladará al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida oficial y posteriormente celebrará una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Cibeles.

El viaje también está impregnado de una fuerte carga diplomática y de reflexión sobre la realidad social española. León XIV visitará el Valle de los Caídos, ahora renombrado como Valle de los Desaparecidos, donde rezará por todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, en sintonía con la política de memoria democrática impulsada por el Gobierno.

Enarcelona, el Papa se reunirá con personas en situación de vulnerabilidad, bendecirá la Sagrada Familia y presidirá una misa multitudinaria en la plaza de la Trinidad. En Valencia, mantendrá un encuentro con representantes del mundo de la economía, la cultura y el voluntariado, y celebrará una eucaristía en la Avda. de la Albufera.

La etapa canaria será clave para abordar la crisis migratoria, con un acto en el muelle de Arguineguín donde el Papa escuchará testimonios de migrantes y defenders de sus derechos. En Lanzarote, destacará la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, visitando la isla de La Graciosa y el archipiélago Chinijo.

Para el Gobierno, la visita representa una oportunidad de normalizar relaciones con la Santa Sede tras años de tensiones y avanzar en la aplicación de acuerdos pendientes, como el relativo a la educación o la reforma del Concordato. La presencia de Sánchez en casi todos los actos oficiales, incluyendo el recibimiento en el aeropuerto y el viaje a Canarias, busca proyectar una imagen de sintonía institucional.

Sin embargo, el Vaticano ha dejado claro que el protocolo dicta que el Papa sea recibido por el Jefe de Estado, el Rey, en Zarzuela, y que el presidente será atendido por el Nuncio, monseñor Bernardito Auza, en la Nunciatura. A pesar de estos matices, el Ejecutivo ha multiplicado las señales de cercanía, anunciando la presencia de ministros en numerosos actos y destacando el contenido social de los mensajes pontificios, que coinciden en líneas generales con los valores progresistas del Gobierno en materia de ecologismo, acogida de migrantes y lucha contra la pobreza.

La visita se produce después de una semana particularmente difícil para Sánchez, marcada por el revés judicial en el caso de su hermano y por la acumulación de casos de corrupción que salpican a su entorno. La oposición, tanto el PP como Vox, ha intentado capitalizar estos temas y ha criticado la instrumentalización política del viaje papal.

Mientras, la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Juan José Omella a la cabeza, ha coordinado los preparativos logísticos y espirituales, insistiendo en que se trata de una visita pastoral y no de un evento político. Los obispos esperan que el paso de León XIV renueve la fe de los católicos españoles y sirva para abordar retos como la secularización, la caída de vocaciones y los abusos eclesiásticos.

El Papa, por su parte, llega con la intención de mostrar una Iglesia cercana, pobre y en salida, y de escuchar a una sociedad plural que, según统计数据, se muestra cada vez más alejada de la institución eclesiástica. Su discurso en el Congreso, en concreto, será analizado con lupa por su tono y sus referencias a los valores constitucionales y a los debates actuales sobre libertad, igualdad y justicia social.

Tras el recorrido por las cuatro diócesis anfitrionas (Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, esta última encargada de organizar la acogida en Canarias), el Papa regresará a Roma el martes 10 de junio. Los organizadores esperan la participación de cientos de miles de feligreses en las misas campales, especialmente en Barcelona y Valencia, donde se han instalado pantallas gigantes para ampliar el aforo.

La seguridad ha sido reforzada con miles de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, así como con dispositivos de circulación en las ciudades por donde discurran los papamóviles. El evento, que movilizará también a miles de voluntarios de Cáritas y otras organizaciones católicas, será retransmitido en directo por RTVE y cubierto por una amplia delegación de medios internacionales.

En suma, una visita de Estado con ribetes religiosos que buscará dejar huella en un país dividido, en un momento en que el Gobierno necesita oxígeno y la Iglesia intenta recuperar relevancia social





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