El papa León XIV inicia su visita a Madrid con un recorrido en papamóvil y una misa multitudinaria en Cibeles

El papa León XIV llegó a Madrid para una visita oficial que incluye una misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, donde recibió la Llave de Oro de la ciudad. Miles de fieles lo recibieron con entusiasmo durante su recorrido en papamóvil.

El papa León XIV inició este domingo su visita oficial a España con un recorrido en papamóvil por las calles de Madrid , desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la plaza de Cibeles , donde ofició la misa del Corpus Christi ante una multitud de fieles.

El pontífice, que llegó a la capital el sábado, permanecerá en la ciudad hasta el martes 9 de junio, para luego viajar a Barcelona y finalmente a Santa Cruz de Tenerife, donde concluirá su periplo el viernes 12 de junio. Durante el trayecto, miles de peregrinos corrieron hacia las vallas para verlo de cerca, coreando consignas como 'Esta es la juventud del Papa' y desatando una marea de aplausos.

David Palomo, desde las inmediaciones de Cibeles, informó de una gran aglomeración de personas esperando entrar, así como de muchas personas perdidas por la dificultad de acceder al recinto destinado para la misa. La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la Santa Misa en la plaza de Cibeles, presidida por León XIV, quien llegó tras un recorrido por las calles Serrano, Goya y la Plaza de Colón, decoradas con alfombras de flores multicolores elaboradas por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.

Estas alfombras, de 3 metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá, incorporaban elementos emblemáticos de la iconografía cristiana, como la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro, utilizando más de 30.000 claveles blancos y amarillos en honor a los colores del Vaticano. Antes de la misa, en el zaguán del Palacio de Cibeles, el papa recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad, un gesto simbólico que marca la estrecha relación entre la capital y la Santa Sede.

Tras la ceremonia religiosa, León XIV presidió la procesión del Corpus Christi, portando el Santísimo desde Cibeles hasta la iglesia de San José, en la confluencia con la Gran Vía, donde dio la vuelta para regresar al escenario convertido en altar. El dispositivo de seguridad, sanitario y de tráfico fue uno de los más grandes desplegados en Madrid para un evento de estas características, coincidiendo además con la Feria del Libro en el Parque de El Retiro, situado a pocos metros.

Para garantizar el orden, se habilitaron varios puntos de consagración de hostias, entre ellos el centro cultural Fernán Gómez y cinco iglesias cercanas: la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito y la parroquia de Santa Bárbara. Todas ellas celebraron misas a las ocho de la mañana para consagrar las hostias que se repartirían en la multitudinaria eucaristía de las diez.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el papa participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena, donde pronunciará un discurso. Para desplazarse hasta allí, León XIV viajará en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O'Donnell, donde subirá al papamóvil para recorrer las calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya.

La jornada concluirá con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid a las 19.30 horas. El papa, en sus primeras declaraciones en España, llamó a los españoles a la reconciliación y pidió a medio millón de jóvenes buscar la verdad fuera de las redes sociales, un mensaje que resonó entre los asistentes.

Ingenieros, abogados y miles de voluntarios se agolpan para ayudar a que todo salga bien, demostrando el enorme esfuerzo organizativo detrás de esta histórica visita





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