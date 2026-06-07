El Papa León XIV comenzó su visita apostólica a España con una vigilia de oración en la Plaza de Lima de Madrid, dirigida especialmente a los jóvenes, a quienes llamó a buscar la verdad fuera de las redes sociales. El Evento, que contó con la asistencia de miles de personas pese a la lluvia, dio inicio a una agenda que se extenderá hasta el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. Un amplio dispositivo de seguridad con casi 15.000 efectivos rodea al pontífice, mientras los voluntarios gestionan el acceso masivo mediante códigos QR.

El Papa León XIV ha iniciado su visita oficial a España con una Vigilia de Oración con los jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid, evento que marcó el inicio de una agenda que se extenderá hasta el próximo 12 de junio.

La jornada del sábado 6 de junio congregó a miles de fieles en un acto cargado de simbolismo, donde el pontífice, vestido con una sencilla vestimenta blanca, recorrió los alrededores de la plaza en el papamóvil, bendiciendo a los asistentes bajo una intensa lluvia de pétalos rosados lanzados desde los balcones. En su homilía, León XIV hizo un llamado urgente a los jóvenes españoles a buscar la verdad fuera de los algoritmos de las redes sociales, invitándolos a redescubrir el valor del silencio, la oración personal y el encuentro cara a cara como caminos para construir una vida con sentido.

Este mensaje resonó con fuerza entre los presentes, muchos de los cuales esperaron horas bajo la lluvia para estar cerca del Santo Padre. La organización del evento, gestionada por la Archidiócesis de Madrid, dispuso de un sistema de acceso mediante códigos QR que distribuía a los asistentes en diferentes sectores de la plaza, permitiendo un flujo ordenado a pesar de la gran afluencia.

La llegada del Papa se produjo en medio de un amplio dispositivo de seguridad que ha desplegado el Estado español, con la Policía Nacional y la Guardia Civil a la cabeza, movilizando a cerca de 15.000 efectivos, más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para garantizar la protección del sumo pontífice durante toda su estancia en el país.

Las calles aledañas a la zona central de Madrid, especialmente Gran Vía y Alcalá, presentaban un aspecto inusual, con vallas metálicas, controles de acceso y un gran número de voluntarios coordinando a los peregrinos, muchos de los cuales hicieron cola desde el amanecer para asegurar un buen lugar en la misa dominical, programada para las diez de la mañana con acceso desde las siete. El ambiente, pese a la lluvia intermitente, era de fiesta y expectación, con grupos de canto, pancartas con mensajes de bienvenida y una mezcla de emociones entre los asistentes.

Tras su estancia en Madrid, que se prolongará hasta el martes 9, el Papa viajará a Barcelona para continuar su agenda pastoral, donde tiene previsto visitar la Sagrada Familia y celebrar una eucaristía en la basílica de la Mercè. Posteriormente, finalizará su viaje oficial en Santa Cruz de Tenerife, Blank, donde el viernes 12 presidirá una gran concentración en la plaza de España, en un gesto que busca vincular la visita al sur de España con el compromiso con la migración y la acogida, temas recurrentes en los discursos de León XIV.

Esta visita, la primera de este pontífice a España, se enmarca en un contexto social y político complejo, con debates intensos sobre laicidad, relación Iglesia-Estado y la necesidad de reconciliación en una sociedad fracturada. El propio Papa, en sus intervenciones públicas, ha aludido a esa reconciliación, instando a los españoles a superar divisiones y a construir un futuro común desde el diálogo y la solidaridad.

La acogida ha sido mayoritariamente cálida, aunque también han surgido voces críticas, especialmente entre sectores laicistas y algunos grupos políticos que cuestionan el coste del operativo de seguridad y la idoneidad de un viaje de estas características. Pese a ello, las calles de Madrid presentan un ambiente predominantemente favorable, con familias enteras, comunidades parroquiales y asociaciones juveniles ocupando los espacios habilitados.

El operativo logístico, que incluye un Hospital de Campaña cerca del Vaticano en Madrid y puntos de atención sanitaria, ha sido elogiado por su eficiencia. En el plano mediático, la visita ha generado una cobertura masiva, con canales de televisión nacionales e internacionales transmitiendo en directo desde la capital.

La figura del Papa León XIV, conocido por su estilo cercano, su preocupación por el medio ambiente y su defensa de los marginados, ha captado la atención de un sector amplio de la población, más allá de los fieles practicantes. En resumen, esta visita apostólica constituye un evento de primer orden en la vida religiosa y social española, marcado por el mensaje de reconciliación, la invitación a los jóvenes a reconectar con la espiritualidad auténtica y el formidable despliegue de seguridad que rodea al pontífice.

Los próximos días我们将看到更多 detalles sobre su agenda en Barcelona y Tenerife, donde el Papa buscará fortalecer los lazos con las comunidades locales y dejar un legado de esperanza y unidad





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