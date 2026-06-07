El Papa León XIV inicia su visita a España con un llamado a 'tejer redes' en cultura, educación, empresa y deporte

Durante su primer acto en Madrid, el Pontífice insta a cambiar la perspectiva social para que universidades, empresas, arte y deporte prioricen a las personas y no funcionen de espaldas a la sociedad. También participan las deportistas Teresa Perales y Carolina Marín, que destacan los valores de humildad y solidaridad en el deporte.

El Papa León XIV ha iniciado una visita oficial a España con un acto central titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' en el Movistar Arena de Madrid, donde se reunió con doce mil personas.

Su estancia en la capital se prolongará hasta el próximo martes 9 de junio, para luego viajar a Barcelona hasta el día 11 y finalizar su viaje el viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. El pontífice ha hecho un llamado a la sociedad para que cambie de perspectiva y deje de actuar de espaldas a las personas, instando a 'tejer redes' en todos los ámbitos.

Durante su intervención, exigió que la universidad no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad; que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses; que el arte no tenga como fin solo a las élites; que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio; y que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz. El Papa conectó estas demandas con realidades cotidianas, señalando que la vida se experimenta en una canción, un poema, una iglesia silenciosa, una voz, una mirada, incluso un partido de baloncesto vivido con amigos.

Además, en un guiño a los sindicatos y a la patronal, les conminó a entenderse para construir una sociedad más justa. En el ámbito deportivo, las campeonas Teresa Perales y Carolina Marín dirigieron un emotivo discurso conjunto al Santo Padre, reivindicando el valor de la persona por encima de la obsesión por el rendimiento y el éxito a toda costa.

Marín defendió 'la alegría limpia de jugar por el placer de jugar', mientras que Perales destacó que el ejercicio es 'una actividad común saludable para el cuerpo y para el espíritu, y una expresión de lo que nos une como seres humanos'. Ambas reflexionaron sobre la aceptación de la fragilidad, la resiliencia, la disciplina y la humildad en el deporte de élite.

Perales afirmó que 'la verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás', y Marín añadió que 'el adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable'. El acto concluyó con el compromiso de ambas de 'seguir jugando el partido de la vida con lealtad', agradeciendo al Papa que recuerde al mundo que el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz.

Las fuerzas de seguridad, integradas por Policía Nacional y Guardia Civil, han desplegado un operativo sin precedentes para garantizar la seguridad del pontífice, con casi quince mil efectivos, más de mil vehículos terrestres y dieciséis aeronaves. En sus Mensajes, León XIV ha pedido a los españoles 'no caer en la tentación de confiar en otros ídolos' durante una misa multitudinaria que reunió a un millón de personas, y ha llamado a la reconciliación y a que medio millón de jóvenes busquen 'la verdad' fuera de las redes sociales.

El Papa también ha interpelado a Europa: '¿En serio es posible creer que la Europa, a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe? No temáis. Jesucristo no nos quita nada y nos lo da todo'. Así, su visita se centra en tejer redes de cooperación entre instituciones, sociedad civil y mundo del deporte, destacando la importancia de la persona como centro de cualquier actividad humana





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