El papa León XIV inicia su visita a España con llegada a Madrid y agenda cargada de actos oficiales y sociales

El papa León XIV aterrizó en Madrid este sábado para una visita de cuatro días a la capital, donde se reunirá con los reyes, pronunciará discursos y visitará proyectos sociales. La gira incluye también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El papa León XIV aterrizó este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid -Barajas a las 10:30 horas, dando inicio a su primera visita oficial a España desde su elección en mayo.

El pontífice, que permanecerá cuatro días en la capital antes de viajar a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, fue recibido por autoridades eclesiásticas y civiles, mientras miles de peregrinos se congregaban en las inmediaciones del aeródromo para presenciar su llegada. La visita, que ha despertado gran expectación, incluye encuentros con la familia real, discursos ante el cuerpo diplomático y visitas a proyectos sociales.

Tras el saludo protocolario, el papa se dirigió al Palacio de la Zarzuela para una audiencia privada con los reyes Felipe VI y Letizia, un gesto que subraya las estrechas relaciones entre la Santa Sede y el Reino de España. Posteriormente, a las 12:30 horas, pronunció su primer discurso oficial en el Palacio de la Moncloa, donde instó a la unidad nacional y al diálogo interreligioso.

Por la tarde, a las 18:00, el Santo Padre se desplazó al barrio de Vallecas para visitar el Proyecto Social CEDIA 24 Horas, gestionado por Cáritas Diocesana de Madrid, donde conoció de primera mano la labor asistencial con personas en situación de vulnerabilidad. La agenda papal también prevé un encuentro con jóvenes en la Catedral de la Almudena y una misa multitudinaria en la Plaza de Colón, a la que se espera asistan más de 200.000 fieles.

La visita del papa León XIV, quien ha elegido el lema 'Paz y Esperanza' para su pontificado, busca fortalecer los lazos de la Iglesia con la sociedad española y abordar desafíos como la secularización y la crisis migratoria. Los medios de comunicación, encabezados por RTVE con un despliegue de 660 profesionales, retransmiten en directo cada momento, ofreciendo cobertura integral en todas sus plataformas.

Los actos continuarán el domingo con una misa en la Plaza de Cibeles y un recorrido por las calles del centro, donde se espera una gran afluencia de peregrinos llegados de toda España y del extranjero. La estancia del pontífice en Madrid concluirá el martes, cuando emprenderá viaje a Barcelona para visitar la Sagrada Familia y reunirse con comunidades inmigrantes.

Posteriormente, se dirigirá a las Islas Canarias, donde presidirá un evento interreligioso en Gran Canaria y se reunirá con afectados por la erupción volcánica de La Palma en Tenerife. La visita papal representa un hito histórico para España, que no recibía a un papa desde 2017, y marca el inicio de un nuevo diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea





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