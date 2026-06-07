El papa León XIV hace una parada simbólica en RTVE durante su recorrido por Madrid

El pontífice saludó brevemente a los trabajadores de la corporación pública antes de dirigirse al Palacio de los Deportes para un acto de diálogo con la sociedad civil. RTVE es la encargada de retransmitir la señal institucional de la visita a nivel global.

El papa León XIV ha realizado una breve parada en la sede central de la Corporación Radio Televisión Española ( RTVE ) en Madrid, dentro del marco de su histórico primer viaje a España .

El pontífice, a bordo del emblemático papamóvil, un Mercedes 500 blindado con matrícula CDV 1, hizo su entrada en el complejo de Torrespaña a través del acceso de la calle O'Donnell sobre las 17.38 horas, custodiado por vehículos de las fuerzas de seguridad. Tras un cambio de vehículo en los exteriores, el papa saludó durante poco más de un minuto a los trabajadores que se habían congregado para recibirlo, momentos en los que un profesional le gritó Un saludo para RTVE y el papa, Robert Prevost, respondió con un gesto cariñoso señalándose los ojos con dos dedos.

El medio centenar de presentes aplaudió y coreó consignas escuchadas durante la cobertura del viaje. La visita a la corporación pública no era un acto en sí mismo, sino un punto estratégico en el recorrido urbano diseñado para permitir el contacto visual del pontífice con los ciudadanos que se agolpaban en las calles madrileñas.

Desde Torrespaña, el papa se dirigió hacia el Palacio de los Deportes, donde está previsto un encuentro multitudinario titulado Tejer Redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte. En este estadio, el líder de la Iglesia católica mantendrá un diálogo con representantes de organizaciones sociales y personalidades de los ámbitos empresarial, cultural y deportivo. El trayecto continuará por las calles de O'Donnell, Narváez, Goya y Lombía.

RTVE juega un papel fundamental en esta visita, ya que es la encargada de distribuir la señal institucional oficial del viaje del papa a todo el mundo. Su labor permite que el histórico recorrido y los mensajes del pontífice lleguen en directo a todos los rincones del planeta, cumpliendo con su misión de servicio público.

Este hecho resalta la intersección entre la institución religiosa, los medios de comunicación de servicio público y la sociedad civil, en un acto que busca tejer redes de diálogo y encuentro en los principales sectores de la vida nacional. La expectación generada por la llegada del papamóvil al complejo televisivo evidencia el significado especial que tiene para muchos trabajadores la visita del jefe del Estado Vaticano a una institución clave en la vida democrática del país.





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