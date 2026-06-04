El Papa León XIV en España: una Iglesia en retroceso

El Papa León XIV visitará España en junio próximo y encontrará una Iglesia en retroceso, caracterizada por el declive de las formas religiosas tradicionales y el surgimiento de espiritualidades híbridas.

El Papa León XIV encontrará en España una Iglesia en retroceso, caracterizada por el declive de las formas religiosas tradicionales y el surgimiento de espiritualidades híbridas.

Según el barómetro de creencias, el paisaje religioso en España está en transición, con un 54,35% de la población que se declara católica, pero solo un 18% que se considera practicante. El número de personas que se declaran ateos es similar, con un 17%. La Iglesia católica sigue teniendo una gran influencia, pero su poder está en declive.

El Papa visitará tres Comunidades Autónomas en esta ocasión: Madrid, Catalunya e Islas Canarias, donde encontrará una población con una identidad cultural católica, pero con una práctica religiosa muy baja. La no identificación con una confesión religiosa no implica necesariamente la ausencia de creencias y prácticas espirituales. Un 20% de las personas que no tienen creencias religiosas se autodefinen como personas espirituales sin pertenecer a ninguna confesión religiosa.

El barómetro de religión y creencias revela que el 16% de la población participa de forma estable en comunidades de fe y el 31% declara que la religión da mucho o bastante sentido a su vida. La pertenencia católica se sostiene más como identidad cultural que como espacio normativo o de pertenencia activa.

El 28% de quienes se identifican como católicos son practicantes activos, y el 44% de este mismo colectivo no se consideran personas espirituales ni interesadas en lo sagrado. El 13% de la población se declara agnóstico y el 11,1% no creyente. La creencia en el poder de la naturaleza y la madre tierra es mayor entre las personas agnósticas, con un 56%. El 3% de la población afirma profesar otra fe religiosa, distinta de la católica





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