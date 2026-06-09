El Papa León XIV en Barcelona: mensaje de unidad, denuncia de la violencia y la depresión juvenil

El Papa León XIV durante una vigilia en el Estadi Olímpic de Barcelona responde a testimonios de jóvenes sobre perdón, depresión y violencia de género, denunciando las presiones sociales y llamando a un sistema sanitario que atienda la salud mental.

El Papa León XIV visitó Barcelona en un evento multitudinario en el Estadi Olímpic, donde se dirigió a miles de jóvenes en una vigilia llena de emotividad y reflexión.

Durante su intervención, el pontífice alternó entre el catalán y el castellano, y abordó temas profundos como el perdón, la depresión y la violencia contra las mujeres. La jornada comenzó con la bendición de 30 ambulancias destinadas a Ucrania, un gesto solidario que subrayó su preocupación por la guerra. León XIV agradeció a Sor Lucía Caram por su labor y destacó la importancia de la ayuda humanitaria en tiempos de conflicto.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando un joven preguntó cómo perdonar a un padre que casi causa la muerte de su madre. El Papa respondió con calma, instando a la reconciliación y al entendimiento, pero también denunció el clima envenenado en las relaciones familiares, caracterizado por abusos y opresiones, especialmente contra las mujeres.

Señaló que la violencia de género y los feminicidios son realidades que deben abordarse tanto a nivel personal como social, cuestionando las dinámicas culturales que perpetúan el egoísmo y el individualismo. León XIV enfatizó que no se debe atribuir a Dios el sufrimiento humano, sino examinar las fallas de la sociedad. El Papa también se refirió a la depresión como una enfermedad silenciosa que afecta especialmente a los jóvenes, criticando las presiones sociales que exigen éxito constante y perfección.

Llamó a crear un sistema sanitario que priorice la salud mental y reconozca el malestar invisible que genera la cultura del rendimiento. En su mensaje, invitó a los jóvenes a buscar la interioridad y a desarrollar un pensamiento crítico frente a un sistema que deshumaniza. La velada incluyó actuaciones de artistas como Sergio Dalma, Beret, Álvaro Soler, Conchita y Siloé, y una torre humana de los Castellers de Vilafranca, simbolizando la unidad y la fuerza de la comunidad.

El evento concluyó con un llamado a la esperanza y a la acción, instando a los presentes a construir una sociedad más justa y compasiva





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