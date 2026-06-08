El Papa León XIV disfruta de la gastronomía española durante su visita a Madrid

El Papa León XIV, durante su visita a Madrid, disfrutó de un menú que reflejaba la diversidad y excelencia de la gastronomía española. Además de disfrutar de la comida, el Papa también aprovechó la oportunidad para recordar a los políticos su obligación de buscar el bien común y criticó la polarización política.

El Papa León XIV, durante su visita a Madrid, disfrutó de un menú que reflejaba la diversidad y excelencia de la gastronomía española . El menú, preparado por la Real Academia de Gastronomía, included centollo de Galicia, quisquillas de Motril y jamón ibérico de Huelva.

Además de disfrutar de la comida, el Papa también aprovechó la oportunidad para recordar a los políticos su obligación de buscar el bien común y criticó la polarización política, diciendo que 'la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación'. La cena, celebrada en el Palacio Episcopal de Madrid, fue organizada por la Archidiócesis de Madrid bajo el lema 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte'





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