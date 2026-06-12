El Papa León XIV desembarcado en Tenerife por una incidencia técnica en su avión

León XIV se vio obligado a abandonar el avión de Iberia que debía trasladarlo a Roma después de que una Avería técnica obligara a cerrar las puertas del Airbus y abortar el despegue desde Tenerife Norte. El Rey Felipe VI, que había despedido al pontífice, regresó a la escalerilla para reunirse brevemente con él antes de que los técnicos evaluaran la magnitud del problema y se decidiera el plan de contingencia para el regreso del Papa a Italia.

Una incidencia técnica en la aeronave Airbus de Iberia que debía transportar a León XIV desde el aeropuerto de Tenerife Norte hacia Roma ha forzado la interrupción del embarque momentos después de que el Papa subiera a bordo.

El incidente ocurrió justo después de que el Rey Felipe VI despidiera al pontífice al pie de la escalerilla. Tras ser informado de la situación, el monarca español regresó inmediatamente a la zona de embarque para encontrarse de nuevo con el Papa, quien bajó del avión con un talante risueño y comentó el percance con el jefe del Estado.

Según explicó el comandante de la aeronave, los técnicos de la compañía aérea están trabajando para resolver la avería, pero la puerta ya había sido cerrada cuando los periodistas de la comitiva papal notaron el movimiento inusual. Aunque se habla de un retraso inicial de al menos treinta minutos, la magnitud de la incidencia podría ser mayor, dado que el Papa fue desembarcado completamente.

El avión es el mismo Airbus que Iberia puso a disposición del Vaticano desde la llegada de León XIV a España, y que ya le había trasladado desde Madrid a Barcelona, luego a Gran Canaria y posteriormente a Tenerife. Las autoridades vaticanas y la compañía aérea evalúan en estos momentos si esta misma aeronave podrá completar el vuelo a Roma o si se requerirá un reemplazo, lo que alargaría significativamente el retorno del Papa a la Santa Sede





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