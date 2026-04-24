El Papa León XIV desafía a Trump: Una confrontación sin precedentes

El Papa León XIV ha criticado abiertamente las políticas de Donald Trump, generando una fuerte tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca. Esta disputa, que abarca temas como la guerra, la inmigración y el uso de la religión, ha provocado una reacción contundente por parte del presidente estadounidense y ha generado un debate sobre el futuro del orden mundial.

El Papa León XIV, un cardenal que ha ganado prominencia en el escenario mundial, ha desafiado abiertamente a la administración de Donald Trump , generando una inusual confrontación entre el Vaticano y la Casa Blanca .

Esta disputa, que recuerda a las rivalidades medievales entre papas y emperadores, se centra en temas como la política exterior, la guerra en Irán y el trato a los inmigrantes. El Papa ha criticado duramente las políticas de Trump, acusándolo de manipular la religión para fines militares, económicos y políticos, y cuestionando la legitimidad de la violencia como solución a los conflictos.

Sus declaraciones, realizadas durante un viaje a Camerún y en otras ocasiones, han provocado una fuerte reacción por parte del presidente estadounidense, quien ha pedido al Papa que deje de 'complacer a la izquierda radical' y se centre en sus deberes religiosos. La confrontación ha alcanzado nuevas cotas, con Trump rechazando disculparse por sus comentarios y acusando al Papa de iniciar la escalada verbal.

A pesar de la controversia, el Papa León XIV goza de una alta popularidad en Estados Unidos, superando ampliamente la del presidente Trump, según las encuestas. Esta situación refleja una creciente división ideológica entre Washington y la Iglesia sobre el futuro del orden mundial y el papel de la violencia en la resolución de disputas.

Funcionarios del Vaticano ven en la política de Trump una tendencia a 'bendecir a los fuertes' con la ayuda de la religión, lo que preocupa profundamente a la Santa Sede. Además de la política exterior, el Papa también ha criticado el enfoque de la administración Trump respecto al control migratorio, cuestionando la coherencia de quienes se declaran 'provida' pero apoyan el trato inhumano a los inmigrantes.

La confrontación ha generado reacciones diversas, con algunos aliados de Trump, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, calificando sus ataques contra el Papa como 'inaceptables'. La situación plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias electorales en Estados Unidos y el futuro de la relación entre el Vaticano y la Casa Blanca.

El Papa, nacido como Robert Prevost, ha demostrado una valentía inusual al enfrentarse a Trump, algo que su predecesor, el Papa Francisco, no pudo hacer debido a sus limitaciones lingüísticas. La singularidad de esta confrontación radica en que Trump no puede utilizar sus tácticas habituales de intimidación contra el Vaticano, lo que ha exacerbado la tensión entre ambos líderes.

La disputa no es solo un ataque a un presidente, sino un síntoma de una colisión más profunda entre dos visiones del mundo incompatibles





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