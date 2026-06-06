El Papa León XIV comienza su visita oficial a España con una recepción en el Palacio Real

El Papa León XIV ha comenzado su visita oficial a España con una recepción en el Palacio Real de Madrid, donde ha sido recibido con honores militares por el rey Felipe VI y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras el discurso de bienvenida, el Papa se dirigió a la Plaza de Colón, donde se cambiará de coche para ir a la nunciatura.

El Papa León XIV ha comenzado su visita oficial a España con una recepción en el Palacio Real de Madrid, donde ha sido recibido con honores militares por el rey Felipe VI y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras el discurso de bienvenida, el Papa se dirigió a la Plaza de Colón, donde se cambiará de coche para ir a la nunciatura. El dispositivo de seguridad ha sido fuerte, con miles de madrileños y peregrinos aguardando desde primera hora de la mañana para recibir la bendición papal en directo. El Papa ha ensalzado la figura de San Juan de la Cruz en su Año Jubilar como faro ante la incertidumbre actual.

Coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de este último, el Pontífice ha reivindicado su legado como una 'mística con los ojos abiertos', estrechamente ligada a la historia. En sus primeras palabras oficiales en suelo español, el Papa León XIV ha mostrado su profundo agradecimiento por la invitación y ha ensalzado el carácter 'solidario y tolerante' del pueblo español.

El rey Felipe VI ha defendido que la dignidad humana, los derechos humanos y la legalidad internacional deben funcionar como los 'números primos' de la sociedad, ya que en ellos reside 'la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia'. Durante su discurso de bienvenida en el Palacio Real, el rey Felipe VI ha recordado sus 'raíces' iberoamericanas, forjadas durante sus años de misión en Perú.

El Papa se reúne con las altas autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. Tras la ceremonia de bienvenida, el Palacio Real se ha convertido en el escenario de un encuentro clave entre el Pontífice, las autoridades y la sociedad civil. El Papa ha sido recibido con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, donde han acudido a recibirle los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades, el papa se ha trasladado en coche al centro de Madrid y ha sido acompañado en el último tramo hasta palacio por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo, se han congregado este sábado 6 de junio en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Papa León XIV en la recepción oficial, uno de los actos con los que comienza su viaje a España.

Su visita es una inyección de fe, han asegurado, entre gritos de 'Papa León, te queremos un montón' y '¡Viva el Papa!

'. A su llegada sobre las 11.50 horas al Palacio Real, escoltado por la Caballería de la Guardia Real, el Papa ha saludado a los fieles desde el coche que le han aplaudido y dedicado varios cánticos. El Papa ha sacado el brazo para saludar por la ventanilla del vehículo en el que ha viajado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez, mientras que los ciudadanos congregados en los aledaños del Palacio Real han roto en aplausos.

Antes del discurso de León XIV, el Papa camina junto a los Reyes de España, con los que va a tener un encuentro privado en la sala Gasparini. La familia real le va a enseñar al pontífice las salas más imponentes del Palacio Real. El Papa León XIV saluda ahora al resto de autoridades, entre las que destacan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso





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