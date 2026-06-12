El Papa León XIV cierra su visita a España con un emotivo mensaje sobre la migración en Tenerife

El pontífice finaliza su viaje apostólico en las Islas Canarias, visitando centros de migrantes y abogando por la integración y la acogida humanitaria.

El Papa León XIV ha concluido su histórica y emotiva visita a territorio español, cerrando un itinerario cargado de simbolismo y compromiso social en la isla de Tenerife .

El último tramo de este viaje apostólico ha estado marcado por una profunda sensibilidad hacia la crisis humanitaria que atraviesan las Islas Canarias, especialmente en lo referente al flujo migratorio. Tras su llegada al aeropuerto de Tenerife Norte alrededor de las 09:10 horas, el pontífice fue recibido con honores por una delegación de alto nivel, encabezada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La magnitud del evento fue tal que las autoridades recomendaron el teletrabajo y se suspendieron las clases en diversas instituciones para facilitar la movilidad ciudadana y garantizar la seguridad del Santo Padre. Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la visita al centro de acogida Las Raíces, situado en el municipio de La Laguna.

En este espacio, que actualmente alberga a medio millar de personas pero que en los periodos más críticos de la denominada ruta atlántica llegó a custodiar hasta a 1.600 individuos, el Papa León XIV mantuvo un encuentro cercano y humano con los usuarios. Durante el acto, dos migrantes compartieron sus desgarradoras historias de vida, relatando los peligros del mar y la esperanza de encontrar un refugio seguro.

El pontífice escuchó con atención estos testimonios, buscando visibilizar el drama y la emergencia migratoria que padece el archipiélago, reafirmando que la Iglesia no puede ser indiferente al sufrimiento de quienes huyen de la guerra o la miseria. Este gesto no solo representó un acto de caridad, sino una llamada urgente a la comunidad internacional para gestionar la acogida con dignidad y respeto a los derechos humanos.

Posteriormente, el Sumo Pontífice se trasladó a la Plaza del Cristo de La Laguna, donde participó en un acto dedicado a las experiencias de integración social. En este espacio, León XIV enfatizó la importancia de 'acoger a los hermanos y hermanas que dios pone en nuestro camino', haciendo un hincapié especial en aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y que son incapaces de devolver cualquier favor a cambio.

El mensaje del Papa fue claro: la acogida no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual y social para toda la comunidad. Estas palabras resonaron con fuerza, vinculándose con su anterior visita al muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde lideró una ofrenda en memoria de los migrantes fallecidos en el mar, instando a los presentes a ayudar a los supervivientes no solo a sobrevivir, sino a recuperar la confianza y florecer plenamente en su unicidad.

Este viaje por España ha sido un recorrido polifacético que ha unido la fe, la cultura y la acción social. Antes de llegar a Canarias, el Papa León XIV visitó Madrid, donde presidió una multitudinaria misa en la emblemática Plaza de Cibeles, y Barcelona, donde conmovió a los fieles al celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí en la Sagrada Familia.

En Gran Canaria, su paso fue igualmente intenso, reuniéndose con obispos, sacerdotes y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana y celebrando una misa masiva en el Estadio de Gran Canaria. Con este itinerario, el actual pontífice ha cumplido el deseo expreso de su antecesor, el Papa Francisco, de visitar las islas para dar testimonio de solidaridad ante la crisis migratoria.

La jornada finalizó con una ceremonia de despedida en el aeropuerto, desde donde el Papa León XIV partió de regreso a Roma. El balance de su visita deja una huella imborrable en la sociedad española, especialmente por su insistencia en la integración y la hospitalidad.

Al partir, el pontífice dejó un mensaje de esperanza y un recordatorio permanente sobre la necesidad de construir puentes en lugar de muros, instando a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar conjuntamente para que ninguna persona sea invisible ante los ojos de la humanidad. La visita se cierra así como un hito de diplomacia religiosa y compromiso humanitario en el siglo XXI





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