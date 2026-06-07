El papa León XIV celebra una multitudinaria misa en Madrid ante 1,2 millones de personas y continúa su gira por Barcelona y Tenerife

El sumo pontífice ha presidido una eucaristía masiva en la plaza de Cibeles, donde ha pedido reconciliación y ha bendecido a numerosos bebés. La visita papal genera un importante impacto económico y de seguridad en la capital.

El papa León XIV continúa su visita apostólica en España con una agenda que combina actos religiosos multitudinarios y encuentros con representantes de la sociedad civil.

Tras la masiva misa celebrada en la Plaza de Cibeles de Madrid ante approximately 1,2 millones de personas, el pontífice se trasladará a Barcelona el martes 9 de junio, permaneciendo allí hasta el día 11, para finalizar su viaje oficial en Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio. La seguridad del sumo pontífice está a cargo de un dispositivo integrado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han desplegado cerca de 15.000 efectivos, más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para garantizar su protección.

Durante la eucaristía en Cibeles, León XIV dirigió un mensaje a los españoles pidiendo no caer en la tentación de confiar en otros ídolos e hizo un llamamiento a la reconciliación y a que los jóvenes busquen la verdad más allá de las redes sociales. En el mismo acto, bendijo a numerosos bebés, una tradición que, aunque no exclusiva de los papas, se popularizó especialmente con Juan Pablo II y que el actual pontífice ha adoptado con frecuencia.

La misa contó con la presencia de la Familia Real, destacando la princesa Leonor, quien estrenó una joya de oro blanco, diamantes y topacio azul, y la reina Letizia, que ejerció el llamado Privilegio de Blanco, una prerrogativa que permite a ciertas reinas católicas vestir de blanco ante el Santo Padre. El rey Felipe VI intercambió palabras corteses con el papa, mostrando la sintonía institucional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó en redes su júbilo por la visita, destacando la gran acogida. Asimismo, jóvenes asistentes valoraron positivamente la homilía, subrayando el mensaje de fe y la importancia de los santos españoles como ejemplo.

Por otro lado, el sector hostelero y hotelero de la capital se ha visto beneficiado por la afluencia masiva, alcanzando ocupaciones cercanas al pleno durante los tres días de estancia papal. En el plano logístico, el Samur-Protección Civil atendió a 323 personas durante el evento, nueve de las cuales fueron trasladadas a hospitales sin revestir gravedad. La agenda papal proseguirá con una cena privada con representantes de diversos sectores de la sociedad civil, buscando tender puentes de diálogo.

La visita ha generado también anécdotas, como la curiosa historia del atril utilizado durante la misa, detalles que reflejan el particular eco que este viaje está teniendo en la sociedad española





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa León XIV Visita Apostólica España Misa Cibeles Madrid Seguridad Papal Reconciliación Jóvenes Impacto Económico Hostelería Familia Real Privilegio De Blanco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

León XIV llega a Madrid: el Papa inicia su primera visita a EspañaEl papa León XIV aterriza en Madrid para una visita pastoral y social que incluirá Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Es su primer viaje a España desde su elección en mayo de 2025.

Read more »

Agenda del Papa León XIV, hoy, sábado, en Madrid: actos, horarios y cortes de tráfico previstosEl Santo Padre inaugura su viaje apostólico a España el 6 de junio en Madrid, con encuentros con autoridades, personas sin hogar y jóvenes

Read more »

La visita del Papa León XIV a Madrid: recorridos en papamóvil y encuentros con fielesEl Papa León XIV visitará Madrid del 6 al 9 de junio. Realizará cuatro recorridos en papamóvil por calles y plazas principales. Los fieles podrán verlo en la plaza de Cibeles, plaza de Lima y estadio Santiago Bernabéu. La Archidiócesis ha publicado los itinerarios.

Read more »

León XIV se reúne con enfermos en la Nunciatura de MadridEl Papa León XIV ha mantenido un encuentro con un grupo de 30 personas enfermas, algunas con cáncer y otras procedentes de hospitales psiquiátricos, durante su visita a la Nunciatura Apostólica en Madrid. Los asistentes, que no tenían relación entre ellos, acudieron acompañados y expresaron su apoyo y oraciones por el Pontífice.

Read more »