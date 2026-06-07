El papa León XIV celebra la misa del Corpus Christi en Cibeles con la Familia Real española

Mas de un millón de personas asistieron a la misa del Corpus Christi presidida por el papa León XIV en la Plaza de Cibeles, con la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, mientras las autoridades locales entregaban la Llave de Oro de la ciudad y se gestionaban los accesos por motivos de seguridad.

El domingo pasado la ciudad de Madrid fue el escenario de una de las celebraciones religiosas más concurridas del año, la misa del Corpus Christi presidida por el pontífice León XIV.

La ceremonia tuvo lugar en la emblemática Plaza de Cibeles, donde más de un millón doscientos mil personas se reunieron para presenciar el rito y compartir el fervor de los fieles. La presencia de la Familia Real española reforzó el carácter cívico y de unidad nacional del evento; el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron a lo largo de la jornada, saludando a la multitud y acompañando al papa en los momentos protocolarios.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez‑Almeida, entregó al pontífice la Llave de Oro de la ciudad, un símbolo de la larga tradición de acogida y de la estrecha relación entre la Iglesia y las autoridades locales. El papa llegó a la capital alrededor de las nueve y media de la mañana en el papamóvil, realizando un breve recorrido por el Paseo del Prado y rodeando la Fuente de Neptuno antes de incorporarse a la plaza.

La consagración del sacramento se celebró bajo una gran cruz de madera y una serie de arreglos florales que cubrían la zona, mientras los coros de las distintas cofradías entonaban cantos tradicionales. El clima cálido del día provocó que los organizadores instalaran estaciones de hidratación y que el personal de seguridad facilitara la circulación de bebidas para los asistentes, especialmente para los niños y los mayores que se encontraban en la zona de espera.

A pesar de la limitada capacidad de la zona, establecida por la Policía para garantizar la seguridad, la afluencia superó las previsiones, y se tuvieron que cerrar los accesos al Paseo de la Castellana tanto por el este como por el oeste, de forma que la multitud se concentrara dentro del perímetro autorizado. Sin embargo, no todos los feligreses pudieron acceder al interior del recinto.

Numerosas familias expresaron su decepción al verse obligadas a permanecer detrás de las vallas que delimitaban la zona de la eucaristía. Los cuerpos de seguridad trabajaron durante toda la mañana para mantener el orden y para ofrecer asistencia a quienes necesitaban agua o refugio del sol.

Algunas organizaciones de la sociedad civil pusieron a disposición cubiertas y sombrillas, mientras que los voluntarios de la Iglesia distribuyeron folletos con información sobre los horarios de las misas posteriores y los lugares de oración alternativos. A pesar de los inconvenientes logísticos, el ambiente se mantuvo de ánimo festivo, con consignas de apoyo al pontífice que resonaban entre la multitud, como el clamor de viva el papa.

Al concluir la ceremonia, el papa pronunció un mensaje dirigido a los ciudadanos de Madrid, instándolos a seguir construyendo una sociedad acogedora e integradora, basada en los valores humanos tradicionales y en la solidaridad entre todos los habitantes de la capital





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