El papa León XIV celebra la misa del Corpus Christi en Cibeles y participa en un encuentro con la cultura en su segunda jornada en Madrid

El Santo Padre oficia una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles coincidiendo con el Corpus Christi y su primer aniversario de pontificado, seguida de una procesión y un discurso ante representantes culturales en el Movistar Arena.

El papa León XIV prosigue su histórica visita a España con una segunda jornada intensa en Madrid , marcada por grandes celebraciones y encuentros con diversos sectores de la sociedad.

La mañana estará protagonizada por la misa solemne del Corpus Christi en la emblemática plaza de Cibeles, seguida de una procesión que recorrerá el eje Recoletos-Alcalá. Miles de fieles ya abarrotan los alrededores para recibir al pontífice en lo que será una de las grandes concentraciones de su viaje. El papa partirá en papamóvil desde el Instituto de Educación Secundaria Ramiro de Maeztu, ubicado en la calle Serrano, tras desplazarse desde la Nunciatura Apostólica.

Se espera que su llegada a Cibeles se produzca around las 9:30 de la mañana, aunque la eucaristía está programada para las 10:30. La celebración litúrgica reviste especial solemnidad al coincidir con la festividad del Corpus Christi y con el primer aniversario de su elección como Sumo Pontífice. La procesión posterior transportará el Santísimo por las calles de Madrid, un tradicional acto de fe que en esta ocasión adquiere dimensión internacional por la presencia del Santo Padre.

Tras la procesión, el papa mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura, antes de dirigirse al próximo compromiso de la tarde. La agenda vespertina incluye su participación en el evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte" en el Movistar Arena.

Allí, León XIV dirigirá un discurso a un amplio panel de representantes de esos ámbitos, reflejando su interés por el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea. El día concluirá con una cena privada en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, en un ambiente de fraternidad.

Esta segunda jornada madrileña, cargada de simbolismo y mensaje, consolida la visita del papa a España, que ya incluyó actos en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y que continúa siendo seguida con gran expectación mediática y popular en todo el país





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