El Papa León XIV celebra la misa del Corpus Christi en Madrid y participa en evento cultural en la Movistar Arena

El segundo día de la visita del Papa León XIV a Madrid incluye la celebración de la misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y un acto enfocado en tejer redes con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

El Papa León XIV prosiguió este domingo, 7 de junio, con su agenda en Madrid , marcada por dos actos principales. La mañana comenzó con la celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la céntrica Plaza de Cibeles , seguida de una procesión que recorrió el eje de Recoletos y la calle de Alcalá.

La eucaristía y el posterior recorrido congregaron a miles de fieles y curiosos, en una jornada que se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad y con un amplio dispositivo de ordenamiento vial. Durante la misa, el pontífice destacó la importancia de la fe en la vida cotidiana y la necesidad de compartir la espiritualidad con los demás. Tras la ceremonia, inició la procesión, en la que el Papa caminó acompañado por cardenales, obispos y representantes de la Conferencia Episcopal Española.

El recorrido, que atravesó algunas de las vías más emblemáticas de la capital, permitió a los ciudadanos observar de cerca alSumo Pontífice. Al término de la procesión, León XIV mantuvo un encuentro privado con algunas autoridades y personalidades invitadas.

Ya por la tarde, el Papa se desplazó al recinto multiusos de la Movistar Arena, ubicado en el área de Azca, para participar en el evento titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte'. En este acto, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar y el director de informativos Carlos Franganillo, el Papa ofreció un discurso dirigido a representantes de estos cuatro ámbitos.

En su intervención, subrayó la importancia de la cultura y el arte como vehículos de unidad y Esperanza, así como el rol de la economía y el deporte en la construcción de una sociedad más fraterna. También hizo hincapié en la necesidad de que los líderes de estos sectores trabajen por el bien común, promoviendo valores como la solidaridad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

El evento contó con la presencia de varios ministros del gobierno español, así como de destacados nombres de la cultura, el deporte y la empresa. La visita papal generó un gran impacto en la ciudad, con un amplio despliegue policial y numerosas calles cortadas en el entorno de Cibeles, Recoletos y Alcalá.

El acceso a la zona estuvo restringido principalmente a residentes, mientras que el Metro de Madrid cerró estaciones como Retiro, Banco de España, Sevilla, Serrano, Velázquez, Colón y Chueca. A pesar de las restricciones, las autoridades recomendaron evitar el uso del vehículo privado y optar por el transporte público o los desplazamientos a pie.

Las cámaras de TVE, con Pepa Bueno y Marc Sala al frente, ofrecieron una cobertura especial en directo desde la Plaza de Cibeles, mientras que RTVE Noticias siguió minuto a minuto el desarrollo del evento en la Movistar Arena, garantizando una amplia difusión de ambos momentos clave de la jornada





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