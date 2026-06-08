El Papa León XIV abre el Congreso español y llama a la reconciliación y al respeto al derecho internacional

León XIV, primer pontífice en dirigirse al Congreso de los Diputados, pronuncia un discurso sobre dignidad humana, justicia y paz, mientras colectivos de víctimas protestan por su exclusión del evento.

Por primera vez en la historia la máxima autoridad de la Iglesia católica pisará suelo español para dirigirse al Congreso de los Diputados. El pontífice, que ha adoptado el nombre de León XIV, llegará a la capital alrededor de las 10:30 horas, tras una breve parada en el Palacio del Congreso donde le recibirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, a pie de coche en la carretera de San Jerónimo.

Desde allí continuará a pie hasta el Patio de Floridablanca, donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por otras figuras institucional{ } 002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 El pontífice pronunciará su intervención en el hemiciclo bajo la apertura oficial de la presidenta del Congreso. Tras su discurso, León XIV será escuchado por diversas autoridades eclesiásticas; la jornada contemplará también una misa en la que participará una multitud de aproximadamente setenta mil fieles congregadas en el estadio reconvertido en una gigantesca catedral improvisada.

El programa incluye cantos, actuaciones corales juveniles, bailes y la presentación de la canción 'Alza la mirada', compuesta por el sacerdote Toño Casado para que la gente la pueda entonar. El contenido del alocución del Papa está marcado por una profunda reflexión sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales y la necesidad de una política basada en la justicia, el diálogo y el respeto al derecho internacional.

Léon XIV ha hecho hincapié en que "no temáis" y ha convocado a los pueblos a abrir sus corazones a Cristo, al tiempo que denuncia el rearme como una respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. El pontífice ha subrayado que la verdadera seguridad nace del respeto al derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de intereses bélicos.

Asimismo, ha reconocido que tanto la sociedad como la propia Iglesia no siempre han estado a la altura de los ideales cristianos, llamando a una auto‑evaluación profunda y a la búsqueda de una reconciliación auténtica. En el plano institucional, varios colectivos de víctimas de abusos y de derechos humanos, como la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga, han anunciado la intención de manifestarse frente a la Nunciatura protestando por su exclusión de la visita, a pesar de haber solicitado al Vaticano su participación.

Las protestas coinciden con la presencia de los partidos políticos en el Congreso; todos, salvo Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), han confirmado su asistencia a la sesión. La visita se perfila como un momento clave para el debate sobre la relación entre Iglesia y Estado, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en un contexto internacional convulso





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