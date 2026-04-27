El Papa insta a la Arzobispa de Canterbury a superar las diferencias

El Papa León XIV ha pedido a Sarah Mullally, la nueva Arzobispa de Canterbury, que trabaje para superar las divisiones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, enfatizando la necesidad de unidad para llevar la paz de Cristo a un mundo que sufre.

El Papa León XIV ha extendido una invitación a la recientemente nombrada Arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally , a trabajar incansablemente para superar las diferencias existentes entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana , incluso aquellas que puedan parecer profundamente irreconciliables.

Este llamado a la unidad se produce en un contexto global marcado por el sufrimiento y una urgente necesidad de paz, subrayando la importancia de una frente común en la difusión del mensaje de Cristo. La designación de Mullally como la primera mujer en alcanzar el cargo más alto dentro de la Iglesia de Inglaterra, un hito en sus casi 500 años de historia, ha sido recibida con beneplácito por el Vaticano, que ve en ella una oportunidad para fortalecer el diálogo ecuménico.

El Papa, recordando las palabras de su predecesor, el Papa Francisco, enfatizó que sería un escándalo que las divisiones entre las iglesias impidieran cumplir su vocación compartida de dar a conocer a Cristo. Añadió que la inacción ante las diferencias sería igualmente reprochable, instando a una perseverancia constante en la oración y el esfuerzo por eliminar cualquier obstáculo que dificulte la proclamación del Evangelio.

El Papa León XIV reconoció los avances logrados en la resolución de algunos temas históricamente divisivos en las últimas décadas, pero también advirtió que persisten desafíos significativos. Las diferencias doctrinales entre las dos iglesias son bien conocidas: los anglicanos, aunque reconocen al monarca británico como su máximo líder, no aceptan los dogmas relacionados con la Virgen María.

Además, la Iglesia Anglicana permite el matrimonio de sus clérigos y ordenó mujeres como sacerdotes en 1992, prácticas que difieren de las enseñanzas católicas. A pesar de estas diferencias, el Papa instó a no permitir que estos obstáculos impidan la colaboración en la proclamación del Evangelio. Subrayó que la paz mundial requiere la unidad de los cristianos y que las divisiones internas debilitan su capacidad para llevar el mensaje de Cristo de manera efectiva.

El encuentro entre el Papa León XIV y la Arzobispa Mullally tuvo lugar en la Capilla Urbano VIII, dentro del Palacio Apostólico, en un ambiente de oración y reflexión. La Iglesia Anglicana describió el encuentro como un momento significativo para el diálogo interreligioso y la búsqueda de puntos en común.

Mullally, por su parte, compartió una visión similar, destacando la necesidad de vivir y predicar el Evangelio con renovada claridad en un mundo marcado por la violencia, la división y los rápidos cambios sociales. Hizo referencia al reciente viaje del Papa a África, calificando su llamado al reino de la paz como 'valiente' y reconociendo los incalculables costos de la guerra. La Arzobispa también enfatizó la importancia de tratar a los migrantes con humanidad, rechazando cualquier forma de deshumanización.

En sus declaraciones, tanto el Papa como la Arzobispa hicieron hincapié en la necesidad de abordar la desigualdad y las injusticias sociales, temas que fueron centrales en la gira africana del Papa. El Papa denunció las condiciones carcelarias inhumanas y abogó por un trato digno para todos los seres humanos.

La colaboración entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana en la promoción de la justicia social y la defensa de los derechos humanos se presenta como un área clave de cooperación en el futuro. La comunidad anglicana cuenta con aproximadamente 97 millones de fieles en todo el mundo, lo que subraya la importancia de su participación en los esfuerzos globales por la paz y la justicia.

El diálogo continuo y la búsqueda de puntos en común entre ambas iglesias son esenciales para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI





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