El papa Francisco llama a España a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes

El papa Francisco ha pronunciado un discurso en el Palacio Real en el que ha llamado a la nación a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes. Ha agradecido la defensa española del derecho internacional y el multilateralismo y ha animado al país a cultivar el diálogo y la amistad social.

El papa Francisco ha llegado a España y ha pronunciado un discurso en el Palacio Real, en el que ha llamado a la nación a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes.

Ha agradecido la defensa española del derecho internacional y el multilateralismo y ha animado al país a cultivar el diálogo y la amistad social. Ha recordado que en el pasado hubo un intento de crear un espacio de contacto y diálogo entre cristianos, musulmanes y judíos y ha citado la Escuela de Traductores de Alfonso X como ejemplo de colaboración entre las tres religiones.

Ha animado a las autoridades del país a impulsar el proceso de unión europea y a cultivar el diálogo y la amistad social en el interior del país. Ha llamado a la nación a apreciar la complejidad y a estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición





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