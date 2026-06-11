El Papa denuncia la crisis humanitaria en Canarias y pide acción política urgente

Tras escuchar testimonios desgarradores en Arguineguín, el pontífice insta a los líderes políticos a priorizar la dignidad humana sobre las agendas partidistas en la gestión migratoria.

La reciente visita del pontífice a Arguineguín ha dejado una marca profunda en la conciencia social y política de España, especialmente en lo que respecta a la gestión de la crisis migratoria que afecta a las Islas Canarias .

Durante su estancia, el Papa ha tenido la oportunidad de escuchar relatos estremecedores que ponen de manifiesto la vulnerabilidad extrema de quienes huyen de la guerra, la pobreza y la persecución. Entre los testimonios más desgarradores, ha destacado el de una mujer que relató cómo le arrebataron a su bebé con el único fin de obligarla a prostituirse, una historia que sintetiza el horror y la desesperación que atraviesan miles de personas en las rutas migratorias.

Ante este panorama, el líder de la Iglesia católica ha lanzado un llamamiento urgente y directo a la clase política, instando a los representantes gubernamentales a que abandonen la indiferencia y tengan en cuenta los problemas reales de todas estas personas que llegan a las costas canarias buscando una oportunidad de supervivencia. Este mensaje del Papa ha sido recibido con una mezcla de esperanza y crítica por diversos sectores políticos.

Benjamín Prado ha sido uno de los críticos más vocales, señalando que la respuesta del Estado español no ha estado a la altura de las circunstancias. Según Prado, existe una contradicción insalvable en la postura de ciertos partidos, mencionando específicamente al Partido Popular al afirmar que no es aceptable querer estar en misa y, al mismo tiempo, promover la deportación masiva de seres humanos.

Para el político, la prioridad nacional actual, tal como está siendo gestionada, resulta ilegal, inmoral e inhumana. Prado ha subrayado que, mientras llegaban diariamente cayucos repletos de personas, incluyendo a un número alarmante de niños, el resto de la península ibérica decidió mirar hacia otro lado, dejando que Canarias cargara sola con la responsabilidad humanitaria y logística de una crisis que es, en esencia, de toda la nación y de Europa.

La intervención del pontífice actúa así como un espejo que refleja las carencias de un sistema político incapaz de llegar a consensos básicos. Benjamín Prado considera que las palabras del Papa vienen a sonrojar a aquellos representantes que pasaron semanas sentados en una mesa de negociación sin lograr acuerdos efectivos para mitigar el sufrimiento de los migrantes.

La crítica se centra en la falta de empatía y en la tendencia a tratar la migración como un problema puramente administrativo o de seguridad, olvidando la dimensión humana que el Papa ha querido resaltar. El mensaje del pontífice no es solo una petición de ayuda material, sino una demanda de cambio ético en la manera en que se percibe al otro, especialmente al que llega en situación de desamparo total.

En conclusión, el eco de las palabras pronunciadas en Arguineguín obliga a una reflexión profunda sobre la solidaridad interterritorial en España. La situación de las Islas Canarias no puede seguir siendo tratada como un fenómeno aislado o un problema local, sino como una emergencia humanitaria que requiere una respuesta coordinada y compasiva.

La denuncia de los abusos, la explotación y la violencia que sufren los migrantes, sumada al respaldo moral de la Iglesia, pone en entredicho la legitimidad de aquellas políticas que priorizan el control fronterizo sobre la preservación de la vida humana. El desafío ahora reside en si los políticos sabrán transformar este sonrojo moral en acciones concretas que garanticen la dignidad y los derechos fundamentales de quienes, en su desesperación, ven en las costas canarias el último refugio posible





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