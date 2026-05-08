El Palacio de Liria: Joya arquitectónica y legado de la Casa de Alba

Explora la historia del Palacio de Liria, residencia emblemática de Madrid, vinculada a la Casa de Alba y a figuras históricas como Cayetana Fitz-James Stuart, cuya influencia y legado perduran en la cultura española.

El Palacio de Liria es una de las residencias privadas más impresionantes de Madrid, un símbolo de la grandeza aristocrática española. Construido bajo el mandato del III duque de Berwick y de Liria, don Jacobo Fitz-James Stuart y Colón, este edificio neoclásico fue considerado el primer inmueble de la capital digno de armonizar con el Palacio Real, según el historiador José Manuel Pita Andrade, exdirector del Museo del Prado y conservador de la Casa de Alba.

Su arquitectura, basada en una planta rectangular y alargada, alberga siglos de historia y secretos de una de las familias más influyentes de España, los duques de Alba. Entre sus muros, se vivieron momentos clave de la historia española, especialmente durante el siglo XX, cuando la figura de Cayetana Fitz-James Stuart, la decimoctava jefa de la Casa de Alba, dejó una huella imborrable.

Conocida como la mujer de los 19 nombres y los 46 títulos nobiliarios, así como 14 veces grande de España, doña Cayetana fue una de las personalidades más emblemáticas del país. Su vida estuvo estrechamente ligada al Palacio de Liria, que, tras ser parcialmente destruido durante la Guerra Civil, fue reconstruido entre 1948 y 1956 por su orden, cumpliendo así una promesa hecha a su padre, Jacobo Fitz-James Stuart, decimoséptimo duque de Alba.

Este palacio no solo es un testimonio arquitectónico de la nobleza española, sino también un reflejo de la resiliencia y el legado cultural de una familia que ha marcado la historia de España. En 2026, se conmemorará el centenario de su nacimiento, recordando a una mujer que, con su carisma y determinación, dejó un legado inigualable en la sociedad española





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