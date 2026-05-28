El padre Pepe y el papa León XIV: una amistad basada en la alegría agustiniana

El padre José Estebas, un agustino recoleto, recuerda su estrecha amistad con el papa León XIV basada en la 'alegría agustiniana'. Desde la misión peruana de Chota, el padre Pepe destaca la relación marcada por el espíritu agustiniano y la capacidad de reír del actual papa.

José Estebas, un agustino recoleto que envía 'chistes' al papa León XIV con quien compartió misión en Perú, recuerda su estrecha amistad con Robert Prevost basada en la ' alegría agustiniana '.

Desde la misión peruana de Chota, el padre José Estebas rememora sus almuerzos y la curiosa coincidencia de apellidos con el pontífice. El padre Pepe destaca que la relación con el papa León XIV se basa en la amistad marcada por el espíritu agustiniano, en la que el obispo no era visto como una autoridad lejana, sino 'como un hermano más'.

Según el padre Pepe, la relación se ha forjado en los momentos compartidos en torno a la mesa donde el protocolo desaparece para dar paso a la risa. Incluso cuando la misión los separó, el humor siguió siendo su hilo conductor. El padre Estebas confiesa que mantuvo esta costumbre hasta el último momento y que sigue encontrando coincidencias con el papa León XIV, incluso en su firma.

El padre José no pudo evitar enviarle un comentario al respecto, diciendo: 'bueno, ahora coincidimos también en el Pepe. ¡Pero que no le llamen Pepito como me llaman a mí!

' Para este fraile que hoy camina por los andes, el papa León XIV sigue siendo aquel pastor que 'se ensuciaba los zapatos' y que, sobre todo, se caracterizaba por su capacidad de reír y su espíritu agustiniano. El padre Pepe destaca que la capacidad de reír es fundamental en el perfil del actual papa y que su sentido del humor es una de las características que lo definen como un líder auténtico y cercano.

En la actualidad, el padre José Estebas sigue encontrando coincidencias con el papa León XIV y sigue enviándole 'chistes' para mantener viva la amistad y la relación que han forjado a lo largo de los años. El padre Pepe sigue siendo un hombre de estilo directo, alegre y profundamente pastoral que encajó a la perfección con la sencillez del obispo Robert Prevost, el agustino estadounidense que pastoreó la diócesis peruana entre 2015 y 2023.

La relación entre el padre Pepe y el papa León XIV es un ejemplo de cómo la amistad y la relación pueden ser forjadas en torno a la mesa y a la risa, y cómo la capacidad de reír y el sentido del humor pueden ser fundamentales en el perfil de un líder auténtico y cercano





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