El País Vasco celebra el Día Sin Móvil en Familia para fomentar la desconexión digital

El Gobierno Vasco impulsa una jornada para promover el uso responsable de la tecnología y fortalecer los lazos familiares, ofreciendo espacios de desconexión y actividades participativas en Bilbao, Donostia y Vitoria el 18 de abril.

El próximo 18 de abril ha sido designado como el Día Sin Móvil en Familia. Nerea Melgosa, consejera de Bienestar , Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, anunció la iniciativa este martes, detallando que la jornada, organizada por su departamento, incluirá tres espacios participativos ubicados en Bilbao, Donostia y Vitoria. En estos espacios, los teléfonos móviles serán relegados a un segundo plano, permitiendo a las familias centrarse en la interacción y el disfrute mutuo.

El objetivo principal de esta actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía es reducir el ritmo frenético de la vida moderna, animando a las familias a desconectar de sus dispositivos durante unas horas para fomentar la conversación, el juego, la escucha activa y la conexión emocional. Melgosa subrayó la preocupación social ante el uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales, tanto por parte de los jóvenes como por los adultos. La consejera enfatizó la importancia de que los padres y madres sirvan de ejemplo, ya que los menores tienden a imitar los comportamientos que observan. \Los espacios libres de móviles, ubicados estratégicamente en la Plaza Okendo (junto al Teatro Victoria Eugenia), en el Parque de Doña Casilda (cerca de la escultura de Tonnetti) y en la calle Postas nº 2, en la plaza de Los celedones de Oro, frente a la escultura “Isiltasun Oihuka”, estarán abiertos ininterrumpidamente de 11:00 a 19:00 horas. Cada familia decidirá voluntariamente cuánto tiempo desea permanecer desconectada. Esta iniciativa busca primordialmente favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, crear conciencia sobre el impacto del uso del móvil en la vida cotidiana y promover una orientación digital positiva. Melgosa explicó que, aunque el móvil es una herramienta esencial en la vida actual, que nos informa, conecta y facilita tareas, a veces nos distancia de nuestros seres queridos. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria, orientada a un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de rechazar la digitalización, sino de priorizar a las personas, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y fortaleciendo los lazos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena. Además de participar en la actividad, las familias podrán formalizar su compromiso con un uso más responsable de la tecnología a través de la firma de un Compromiso Familiar. Los participantes podrán elegir entre diferentes propuestas: priorizar los momentos en familia, ser modelos de uso responsable de la tecnología, promover actividades familiares sin pantallas y establecer acuerdos claros sobre el uso del móvil. \El Gobierno vasco ha detallado que los espacios contarán con personal cualificado, con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano. Esto garantizará un clima de confianza y permitirá adaptar las dinámicas a la diversidad de realidades familiares en Euskadi. El acompañamiento profesional será clave para obtener información valiosa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y fomentar la toma de conciencia sobre su impacto en la convivencia. Melgosa explicó que la combinación de vivencias directas, acompañamiento profesional, recogida estructurada de información y entrega de materiales busca promover la reflexión familiar sobre el uso del móvil, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar aprendizajes útiles para el diseño de futuras políticas públicas. Como incentivo, las familias recibirán una bolsa reutilizable de tela personalizada para depositar los móviles al aceptar el compromiso, simbolizando el inicio del reto. También se entregará un soporte para teléfonos móviles para que puedan replicar la desconexión digital en casa. La consejera concluyó resaltando que esta iniciativa forma parte del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi, que promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. Se enfatiza la prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes. Se están llevando a cabo reuniones y trabajos con diferentes colectivos familiares y expertos, ya que el uso saludable de las pantallas en el entorno familiar es una prioridad





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