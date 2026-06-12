El oro entra en mercado bajista tras caer más del 30% desde máximos de marzo

El metal precioso sufre su mayor caída desde 2008, perdiendo atractivo como refugio por el cambio en las expectativas de tipos de interés y la fortaleza del dólar, mientras persisten tensiones geopolíticas.

El oro ha experimentado una caída abrupta, entrando en un mercado bajista tras haber alcanzado récords históricos en marzo de 2025. A finales de febrero, el precio del metal precioso se situaba en torno a los 5.200 dólar es la onza, cerca de su máximo histórico cercano a los 5.600 dólar es registrado un mes antes.

Desde entonces, el oro ha experimentado un desplome superior al 30%, cayendo desde los 4.500 dólares en el inicio de junio hasta niveles actuales que marcan su mayor descenso desde la crisis financiera de 2008. Esta corrección ha sorprendido a muchos inversores, especialmente a quienes a finales de febrero buscaron refugio en el oro ante las tensiones geopolíticas, particularmente la guerra en Irán.

Lejos de actuar como refugio seguro, el oro ha visto cómo su valor se erosionaba rápidamente, con una velocidad de caída que recuerda a la crisis de 2008, según señalan analistas. El rally del oro en 2025, que alcanzó un 64% de revalorización (el triple que el Nasdaq), y su aumento del 27% en 2024, habían atraído a un perfil de inversor no habitual, alejado de los bancos centrales tradicionalmente grandes compradores.

Este mayor peso de inversores minoristas o no especializados ha contribuido a una corrección más brusca, activada principalmente por un cambio en las expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal. La resolución del conflicto en Oriente Próximo se ha retrasado, y con ello, las alertas inflacionistas han disipado las esperanzas de recortes de tasas.

De hecho, el mercado ahora otorga un 67% de probabilidad a una subida de tipos antes de fin de año, y políticas monetarias más restrictivas, como la reciente alza de tipos en Estados Unidos, aumentan el atractivo de activos con rentabilidad periódica, como los bonos, frente a un oro que no genera flujos. El foco del mercado se ha desplazado claramente hacia las perspectivas de crecimiento y la política monetaria de EE. UU.

, relegando a segundo plano factores como la demanda industrial de plata o la compra de oro por bancos centrales, según destacan firmas como Julius Baer. Aunque el conflicto geopolítico persiste, el giro en las previsiones de inflación y tipos ha cambiado el environment para el oro.

Algunos analistas, sin embargo, mantienen una perspectiva favorable a medio plazo, dado que una inflación cercana al 4% y rentabilidades de bonos altas podrían forzar a la Fed a una política restrictiva que, a la larga, beneficie al oro como cobertura. Pero la presión política, incluida la injerencia de Donald Trump, podría limitar la capacidad de la Fed y afectar a activos 'gubernamentales' como el dólar y la deuda, lo que eventualmente podría favorecer un regreso del oro.

Julius Baer ha rebajado sus precios objetivos para el metal, aunque conserva una visión positiva a largo plazo





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oro Mercado Bajista Reserva Federal Tipos De Interés Inflación Refugio Seguro Geopolítica Inversores Bondad Nasdaq Pictet Julius Baer XTB Dólar Bonos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Ministerio de Transportes lanza la nueva edición de 'Verano Joven' con descuentos de hasta el 90% en transportesEl programa 'Verano Joven' del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ofrece descuentos de hasta el 90% en billetes de autobús y tren para jóvenes entre 18 y 30 años, residentes en España, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. La iniciativa, que en 2025 registró 6,8 millones de viajes, incluye viajes nacionales y por Europa con Interrail, y contempla diferentes porcentajes de descuento según el tipo de transporte y operador.

Read more »

El Bilbao Jokoan 3x3 crece un 30% y alcanza la categoría QUEST con Skechers como partnerResumen: La segunda edición del torneo de baloncesto 3x3 Bilbao Jokoan, celebrado en el Parque Etxebarria, ha superado los 250 equipos y 1000 participantes, un 30% más que en su primera edición. Skechers, como Partner Oficial, refuerza su compromiso con el baloncesto urbano. El evento obtiene la categoría QUEST, la tercera más importante a nivel mundial, permitiendo a los ganadores acceder a torneos del World Tour. Además, la categoría femenina se convierte en Torneo Oficial FIBA con opción a WSeries Qualifier. El torneo incluye múltiples categorías, desde Eskolak hasta Old School, y alberga la fase final del Campeonato de España 3x3 en silla de ruedas, promoviendo la inclusión. El evento combina deporte, música, arte y foodtrucks en un ambiente urbano.

Read more »

La asistencia a los estadios de fútbol cae un 30 por ciento desde 1995Un informe del Ministerio de Educación y Deporte revela una disminución en la concurrencia a los estadios, analizando el impacto de los nuevos hábitos de consumo de los jóvenes y las medidas de la FIFA para dinamizar el juego.

Read more »

Pedro Porro: 'Llevamos 30 partidos sin perder y es muy importante para la confianza'El lateral de la selección española habla sobre la racha invicta, su competencia con Marcos Llorente, su compatibilidad con Lamine Yamal y sus recuerdos del Mundial de 2010.

Read more »